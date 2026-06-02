Actriz de cine para adultos confirma romance con Bad Bunny

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La actriz porno, Claudia Bavel, aseguró públicamente que mantuvo un romance con Bad Bunny, una confesión que reavivó una historia que llevaba tiempo circulando entre rumores y especulaciones.

Las declaraciones de Bavel han generado un intenso debate entre seguidores del artista y usuarios de redes sociales, especialmente porque la creadora de contenido sostiene que la relación fue lo suficientemente significativa como para quedar reflejada en algunas canciones del boricua.

Actriz asegura haber inspirado a Bad Bunny

La modelo española afirmó que una de las referencias más comentadas de la canción “Tití Me Preguntó” estaría relacionada con ella.

Según su versión, el verso que menciona a “la de Barcelona que vino en avión” haría alusión directa a su persona, una teoría que ha resurgido con fuerza tras sus recientes declaraciones.

La revelación no es completamente nueva, pero sí representa una de las afirmaciones más directas que se han realizado sobre la vida sentimental del cantante, quien históricamente ha mantenido gran parte de sus relaciones fuera del foco mediático.

Para respaldar sus declaraciones, Bavel habría mostrado imágenes y relatado episodios de su supuesto acercamiento con el artista boricua. La influencer sostiene que ambos compartieron momentos personales y que incluso intercambiaron mensajes durante un tiempo.

Su ausencia en el show de Cataluña

Referente a su ausencia en el reciente show que el reggaetonero dio en Cataluña, la española respondió: “Porque no tengo el fenómeno fan con él. Entonces no... no sé, no me apeteció”. No obstante, Bavel aprovechó de tirarle flores a su excompañero.

“Sí, eso sí, si es muy buen rollo. Es mucho más simpático, es muy buen tío, o sea, de verdad, es muy buen tío. Podría hablar mal de otros artistas, pero de él no, la verdad que es muy buen tío”, enfatizó.

¿Quién es Claudia Bavel?

En los últimos años, Claudia Bavel se ha convertido en una figura recurrente de la prensa del entretenimiento en España. La creadora de contenido ha protagonizado titulares por sus declaraciones sobre diversas celebridades y por su presencia constante en la televisión.

Su nombre ha aparecido vinculado a distintas figuras públicas del deporte y el entretenimiento como Íker Casillas y Ozuna, lo que ha contribuido a aumentar su exposición mediática y el interés que generan sus confesiones.