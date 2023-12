MLB: ¡Están en problemas! Dodgers de Los Ángeles se reunieron con Shohei Ohtani

Si algo había dejado claro Shohei Ohtani pocos días después de iniciada la agencia libre de la MLB era que quería que se mantuviera un "hermetismo" con respecto a los equipos con los que se reuniera, pues no pretendía crear falsos rumores ni pistas de la decisión que fuese a tomar.

Los Dodgers de Los Ángeles es, sin ninguna duda, la organización que más posibilidades tiene para firmar al actual defensor del MVP de la Liga Americana; debido a sus posibilidades económicas y por ser ese equipo competitivo que el nipón estaría buscando para seguir haciendo historia en la mejor liga del mundo de beisbol.

No obstante, este martes, Dave Roberts pudo haber cometido un error que podría costarle la contratación de Ohtani a la novena angelina. El dirigente de "los Blues" dijo que el club ya había sostenido una reunión con el jugador nacido en Oshu, Japón, y que los resultados habían sido positivos.

“Creo que salió bien”, dijo Roberts. "Claramente, Shohei es nuestra principal prioridad”.

De igual manera, considerando las palabras del pelotero de que no deseaba que se revelara información sobre lo que hacía, o no, con cada organización; el manager destacó: “Queremos respetar los deseos de Shohei Ohtani en cuanto a ser privados, pero obviamente la gente habla. No creo que necesite compartir lo que hablamos”.