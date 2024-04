MLB: ¿Es problemático? Mira las quejas de un ex compañero de Bryce Harper

Bryce Harper es desde hace mucho uno de los hombres clave del éxito de Phillies de Philadelphia en Grandes Ligas. Su ofensiva ayudaron al equipo a pelear en la postemporada y por el título de Serie Mundial; sin embargo, no todo fue color de rosa con el líder del equipo, hay un ex compañero que se quejó de ciertas cosas.

El dominicano Jean Segura de 34 años de edad resaltó en una entrevista que Bryce Harper es una excelente persona. Sin embargo, no pudo evitar decir que por culpa de un medicamento para la hiperactividad, el pelotero es algo bipolar; por momentos es paz y amor y en otros no hay que mirarlo mucho, Segura sobre su ex compañero: "Harper es bien, pero las personas que usan Adderall, un día vienen te amo, te quiero y otro día, no me hable".

Por otra parte, Jean también comentó que es un hombre con el que nadie puede inventar... "Si el juego es a las 7, a las 6:10 ese case es de él. Tu no puedes inventar con él, porque si lo haces el que se va eres tu".

Harper tuvo un altercado con Segura por una videollamada: "Yo tuve un pequeño altercado con Harper. Tu sabes como somos nosotros los dominicanos que no podemos hablar bajo perfil". Continuó Segura: "Estaba yo en el mueble y el locker de él estaba al lado. Me dijo oye... sal para allá afuera, que el club house no es solo tuyo, ponte unos audífonos y sal".

Los números de Jean Segura en Phillies de Philadelphia

El dominicano Jean Segura estuvo 4 temporadas en Phillies de Philadelphia siendo determinante para lograr victorias. Jugó muchos partidos como como segunda y tercera base, además de en el campocorto; disputó juegos de postemporada y estuvo siempre comprometido a nivel ofensivo para ayudar a la organización.

Estos son los números de Segura con Philadelphia:

- 427 juegos, 1636 turnos, 225 anotadas, 459 hits, 78 dobles, 9 triples, 43 cuadrangulares, 176 impulsadas, 34 bases robadas, 117 boletos, 254 ponches, .281 promedio, .755 OPS