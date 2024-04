MLB: Mira la curiosa anécdota de Jean Segura con Bryce Harper (+Video)

El dominicano utility Jean Segura es una de las figuras de más recorrido por parte de los dominicanos en los últimos años dentro de la Major League Baseball. Por lo que tiene el conocimiento y la vivencias de todo lo que ha podido disfrutar en el beisbol profesional.

El pelotero de 34 años se encuentra como agente libre en estos momentos, luego de jugar por última ocasión con la organización de los Marlins de Miami en la temporada pasada de 2023. Con esto, cosecha un total de 12 años dentro de las Grandes Ligas, donde ha vestido el uniforme de seis franquicias.

Uno de estos equipos, tiene que ver con los Philadelphia Phillies, ya que estuvo desde el 2019 a 2022, lo que le permitió disputar 427 partidos para conectar 459 imparables, 175 remolcadas, 43 jonrones y un promedio de bateo en .281

Por esta razón, en este tiempo pudo compartir con la máxima figura de esta institución, como es el caso del jardinero y primera base, Bryce Harper, quien firmó un histórico contrato de 13 años y 330 millones de dólares.

Por lo tanto, Segura habló en el podcast de Abriendo Sports, con la finalidad de dar a conocer todas esas historias que ha podido cosechar dentro y fuera del terreno de juego. Ante esta situación, no perdió la oportunidad de contar una anécdota relacionada con Harper.

“Haper es una persona bacana, es de esas personas que un día te aman y al día siguiente es todo lo contrario. “Yo tuve un pequeño altercado con él, porque yo estaba usando el teléfono y hablando en el clubhouse. Por lo que él me dijo que me ponga unos audífonos, ya que el clubhouse no es solo mío o que me saliera”, afirmó.

En lo que va de su carrera en Las Mayores, registra un total de 1413 juegos, 737 carreras anotadas, 1545 imparables, 237 dobles, 47 triples, 110 jonrones, 513 remolcadas, 211 bases robadas, 223 boletos y .281 de promedio.