MLB: Conoce el motivo por el cual Carlos Santana no utilizará el número 41

Carlos Santana tiene una experiencia de 14 temporadas en el beisbol de las Grandes Ligas, durante este tramo ha adquirido una gran experiencia y un respeto muy grande entre sus compañeros.

Sin embargo, el comienzo de su historia en Minnesota no empezó como esperaba, ya que el dominicano no podrá lucir el número 41 por primera vez en su carrera y la razón principal es debido al nuevo reglamento de Las Mayores.

Este número pertenece al lanzador Joe Ryan, quien aceptó cedérselo al slugger, pero el ya mencionado reglamento obliga a Carlos Santana a pagarle a su nuevo compañero una cifra de $225 mil dólares por el cambio, aunque este se negó.

"Es la primera vez que me pasa eso. No quiero pagar todo ese dinero por usar el 41, pero está bien. Ryan ha jugado aquí por un tiempo y no estoy molesto". comentó Carlos Santana.

Asimismo, Las Mayores defendió su punto y mencionó que ellos obtienen una ganancia de $354,99 dólares por la camisa del lanzador en su página web, por lo que un cambio le generaría una gran perdida en su inventario.

"Llega un veterano, tiene más de una década en las mayores y eso lo hará súper feliz. Puedo cambiar los números durante uno o dos años. Se lo dije. Sin embargo, no puedo culparlo por dudar cuando vio el costo", señaló el joven serpentinero.

Al negarse, Carlos Santana ahora utilizará el número 30, siendo un homenaje a su primer número en el beisbol profesional. Pero queda la incomodidad de no poder utilizar el número 41 en su décima quinta campaña en Las Mayores.