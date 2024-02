Serie del Caribe: Panamá y Nicaragua siguen sin hacerse daño (En vivo)

Panamá ha sorprendido a propios y extraños durante la Serie del Caribe Miami 2024, registra dos victorias y está invicto al vencer a México en su último encuentro. Por otra parte, Nicaragua le tocó un calendario problemático, con un duro debut frente a Puerto Rico seguidamente de República Dominicana; ahora si quiere mantenerse con vida en la competición debe mostrar su mejor versión.

Resumen del Juego - Panamá 0 - 0 Nicaragua

1° Inning

Parte alta: Allen Córdoba sencillo (1 out); Christian Betancourt rodado de out para el 3er out.

- A. Córdoba se roba 2da base y avanza a 3ra en error de tiro

Parte baja: Emmanuel García sencillo (1 out); Francisco Peguero rodado para doble play y terminar la entrada.

2° Inning

Parte alta: Ruben Tejada, Johan Camargo y Jean Arnaez fueron retirados en orden.

Parte baja: Raudy Read base por bolas; Cheslor Cuthbert base por bolas; Omar Mendoza batea rodado de doble play y termina la entrada.

- Lanzamiento desviado del lanzador Heitor Tokar; R. Read y C. Cuthbert se roban 2da y 3ra base.

3° Inning

Parte alta: Ricardo Céspedes conecta doble (1 out); Edgar Muñoz conecta sencillo y avanza hasta 2da base; Iván Herrera rodado de out para el 3er out.

Parte baja: Norlando Valle conecta doble; Benjamín Alegría se embasa por error; Jairus Richards toque de sacrificio, avanzan los corredores (1 out); Emmanuel García base por bolas; Francisco Peguero línea de out; Raudy Rea batea para out forzado y terminar la entrada.

- Error de tiro del tercera base Johan Camargo.

- Heitor Toka da boleto intencional a E. García, bases llenas.

4° Inning

Parte alta: Ruben Tejada base por bolas (1 out); Jean Arnaez se poncha para el 3er out.

Parte baja: Cheslor Cuthbert sencillo; Omar mendoza a primera en jugada de selección (2 outs);