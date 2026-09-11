LMB: Robinson Canó deberá reportarse con Tomateros de Culiacán

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe emitió un dictamen definitivo que obliga a Robinson Canó a vestir el uniforme de Tomateros de Culiacán para la temporada 2026-27 de la liga mexicana, cerrando una compleja controversia internacional.

El conflicto legal explotó tras confirmarse que Canó firmó un contrato por 60 mil dólares con Tomateros en mayo de 2026, pacto que fue debidamente registrado ante las autoridades deportivas competentes. Semanas después de aquel anuncio, intentó asegurar un acuerdo con Estrellas Orientales.

Tras ocurrir dicha situación hubo un intenso choque de intereses entre ambas directivas del Caribe. El organismo regional analizó detalladamente la cronología documental y concluyó que el compromiso inicial con el club de Culiacán tiene total validez jurídica.

Estrellas Orientales sumar a Albert Pujols

Albert Pujols asumirá formalmente la máxima dirección ejecutiva del departamento de operaciones del conjunto verde; consolidando un nuevo capítulo dentro de su destacada trayectoria profesional tras colgar los spikes como jugador activo en Grandes Ligas.

El legendario exjugador se estrenará en estas responsabilidades gerenciales después de dirigir con éxito a Leones del Escogido hacia el campeonato local y comandar a la selección dominicana durante la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.

La directiva del club encabezada por Miguel Feris destacó la incorporación de una figura cuya sabiduría acumulada aportará un valor incalculable a la organización; recordando los impresionantes registros ofensivos que dejó tras 22 temporadas en MLB.

El futuro inmortal de Cooperstown cuenta con los méritos suficientes para ingresar al Salón de la Fama en su primera oportunidad reglamentaria, combinando su experiencia previa como asesor especial de Angels de Los Ángeles con este nuevo desafío en el béisbol caribeño.