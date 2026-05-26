NBA: Estos son los juegos para la jornada de este martes 26 de mayo

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La Postemporada de la NBA vivirá este martes 26 de mayo un capítulo decisivo en la final de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. La serie llega empatada 2-2 después de cuatro partidos muy intensos, por lo que el quinto encuentro en Oklahoma promete marcar un punto de inflexión en la eliminatoria.

Oklahoma City intentará aprovechar la localía y recuperar el dominio ofensivo que mostró en los primeros partidos de la serie. El Thunder confía nuevamente en el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander, quien ha sido la principal figura del equipo durante toda la postemporada gracias a su capacidad anotadora y su control del ritmo del juego. Además, la juventud y profundidad del plantel han sido claves para mantenerse competitivos frente a un rival que ha elevado considerablemente su nivel defensivo.

Por su parte, San Antonio llega fortalecido tras igualar la serie con una sólida actuación colectiva en el cuarto partido. Los Spurs han encontrado respuestas importantes en ambos lados de la cancha y buscarán mantener la intensidad defensiva que les permitió frenar parcialmente el ataque del Thunder. El duelo táctico entre ambos entrenadores y la batalla en la pintura podrían terminar siendo determinantes en un encuentro que ya tiene aroma de final anticipada dentro de la Conferencia Oeste.

Juegos para hoy en la NBA: 26 DE MAYO

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder - Paycom Center (2-2)

Hora: 8:30 PM en Venezuela.