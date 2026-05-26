Locura en la Gran Manzana: Los boletos para ver a los Knicks en el MSG rompen récords históricos de la NBA

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La sequía de 27 años sin Finales de la NBA ha terminado para los New York Knicks, pero presenciar el regreso del equipo al escenario más grande del baloncesto mundial requerirá un sacrificio financiero nunca antes visto en la industria del deporte. Tras confirmarse la clasificación del quinteto neoyorquino, la demanda de boletos para los compromisos en la icónica arena de Manhattan ha destrozado por completo los registros del mercado secundario.

Según los datos actualizados de la plataforma de boletería TickPick, los Juegos 3 y 4 de la serie por el campeonato, programados para disputarse en el Madison Square Garden, han fijado el costo de entrada ("get-in price") más alto en los anales de la postemporada de la NBA. Los aficionados que deseen ocupar la silla más alejada y en el nivel más alto del recinto deberán desembolsar cifras que superan el presupuesto vacacional de cualquier familia promedio.

El precio de la nostalgia

La barrera económica para ingresar al mítico Garden refleja la urgencia de una de las fanaticadas más fieles y apasionadas del planeta, dispuesta a pagar fortunas por ser testigos de la historia. Los montos de salida para asegurar un espacio en las gradas se posicionan de la siguiente manera:

Juego 3 en el MSG: El boleto más barato disponible se cotiza en 3.745 dólares , estableciendo un nuevo techo histórico para un partido de las Finales.

Juego 4 en el MSG: El boleto de menor valor en el mercado secundario alcanza los 3.464 dólares.

Una brecha abismal con el resto del país

Para entender la magnitud del fenómeno neoyorquino, basta con contrastar estos números con los precios de los potenciales rivales de los Knicks. Mientras que un boleto de entrada para el Juego 1 en el Paycom Center de Oklahoma City arranca en un promedio de 1.177 dólares, presenciar ese mismo encuentro en las tribunas del MSG cuesta casi el triple.

La locura no se detiene en los asientos generales. Los reportes internos de las agencias de reventa confirman que los codiciados asientos de primera fila (courtside) han alcanzado cotizaciones absurdas, donde un par de boletos al ras de la duela llegó a venderse por más de 279.000 dólares, una cifra superior al valor promedio de una vivienda familiar en múltiples estados del país. Queda claro que Nueva York tiene hambre de gloria, y su público está dispuesto a pagar cualquier precio para saciarla.