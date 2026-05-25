Wembanyama iguala un hito en playoffs que solo compartían Durant y Edwards

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Tras la contundente victoria de los San Antonio Spurs por 103-82 sobre Oklahoma City Thunder, el pívot francés no solo igualó la serie, sino que inscribió su nombre en los libros de historia con una combinación estadística prácticamente inédita para alguien de su edad.

Wembanyama firmó una hoja de servicios imponente: 33 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 3 triples anotados y 3 tapones. Con este partido, el gigante galo registra ya dos actuaciones de postemporada alcanzando o superando la barrera de los 30 tantos, los 3 lanzamientos de tres puntos y los 3 bloqueos.

Lograr esto una vez en la élite ya es complejo; hacerlo en múltiples ocasiones antes de cumplir los 23 años es terreno reservado para elegidos. Hasta anoche, solo dos jugadores en toda la historia de la liga habían logrado semejante regularidad estadística a una edad tan temprana: Kevin Durant y Anthony Edwards, quienes acumularon dos partidos de este calibre cada uno antes de apagar las 23 velas.

Lo que hace único el registro de Wembanyama es la naturaleza de los apartados que domina. Mientras que el tapón ha sido históricamente el sello de identidad de los hombres altos y los pívots tradicionales, la puntería exterior y la capacidad de superar los 30 puntos suelen pertenecer a los escoltas y aleros exteriores.

El pívot de los Spurs difumina las posiciones tradicionales, rindiendo como un protector de aro de élite en un costado y ejecutando como un anotador perimetral en el otro.

Un impacto que redefine franquicias

El dato adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que Wembanyama lo ha conseguido en su primera incursión en las eliminatorias por el título, liderando la reconstrucción competitiva de los texanos.

Hasta la fecha, este selecto listado histórico de precocidad con al menos dos partidos registrando más de 30 puntos, tres triples y tres tapones antes de los 23 años está compuesto únicamente por tres nombres, empatados de manera idéntica. Kevin Durant lo consiguió en su momento liderando la juventud de los Thunder, Anthony Edwards hizo lo propio impulsando a los Timberwolves y, ahora, Victor Wembanyama iguala la línea de ambos con dos partidos idénticos en su cuenta personal.

Tanto Durant en su etapa con los entonces jóvenes Thunder, como Edwards impulsando a los Timberwolves, demostraron que este tipo de actuaciones son el preludio de superestrellas generacionales. Al sumarse a esta lista, Wembanyama ratifica que su techo en la postemporada no tiene límites conocidos y que la reconstrucción de los de San Antonio marcha a velocidad de crucero.