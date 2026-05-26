Sin rodeos: Shai Gilgeous-Alexander analiza la dura derrota del Thunder ante los Spurs

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El base estelar del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, no ocultó su frustración tras caer de forma estrepitosa 103-82 ante los Spurs de San Antonio. Con este resultado, la emocionante Final de la Conferencia Oeste quedó completamente igualada a dos victorias por bando.

"Nos dieron un buen golpe desde el principio", admitió la figura de Oklahoma City ante los micrófonos de la prensa tras finalizar el encuentro. Gilgeous-Alexander reconoció la superioridad del rival, destacando que los texanos salieron decididos a imponer condiciones en su propia duela.

"Creo que simplemente hicieron un buen trabajo siendo agresivos", añadió el armador. Shai puntualizó que la defensiva comandada por el novato Stephon Castle y Victor Wembanyama los asfixió por completo: "Nos presionaron, forzando pérdidas de balón y jugando con mucha intensidad física".

El impacto de las ausencias en el esquema

A pesar de las bajas sensibles de Jalen Williams y Ajay Mitchell, quienes manejan y distribuyen el balón habitualmente en la ofensiva del Thunder, el dos veces Jugador Más Valioso se negó a usar las lesiones de sus compañeros como una excusa para justificar la derrota.

"Dos de nuestros manejadores, nuestros creadores de juego, están lesionados, pero los chicos son buenos sin el balón. Hemos jugado bastantes partidos este año sin manejadores", argumentó con firmeza el líder de la franquicia. Para Gilgeous-Alexander, el verdadero problema radicó en la actitud del grupo.

La falta de fluidez en la cancha provocó un declive anímico imposible de detener para la plantilla de OKC. "Estamos algo acostumbrados a eso. Pero, en fin, creo que todo se convirtió en un efecto bola de nieve", sentenció el canadiense con resignación.

Una desconexión total desde el salto inicial

Para el talentoso jugador, el verdadero pecado de Oklahoma City ocurrió en el plano de la intensidad. La apatía competitiva sepultó muy temprano cualquier intento de remontada ante una escuadra de San Antonio que no perdonó los descuidos.

"Creo que cuando sales con la energía adecuada, ese tipo de cosas funcionan y el ataque fluye", reflexionó Gilgeous-Alexander sobre los problemas ofensivos. Su conclusión fue tajante respecto al desempeño general: "No creo que hayamos salido con la energía adecuada hoy".

El bache colectivo limitó a Oklahoma City a registrar apenas 82 unidades en total, firmando un alarmante 33% de efectividad en tiros de campo. Esta cifra se convirtió en la anotación más baja registrada por el equipo desde diciembre de la temporada 2021.

La hora de la verdad en Oklahoma

El abridor checo Chet Holmgren no pudo salir de su mala racha al quedarse en 10 puntos y cometer tres pérdidas de balón, mientras que Isaiah Hartenstein lideró un inicio prometedor que se desinfló rápido. El resto del quinteto titular apenas pudo aportar para la causa.

Ahora, con la serie empatada y la presión encima, el panorama se traslada de regreso a casa. El decisivo quinto partido de estas Finales de Conferencia se disputará el martes en la Arena de Oklahoma City, programado para las 20:30 horas (tiempo del este).