NBA: Los Spurs aplastan a los Thunder con un implacable Victor Wembanyama

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Los San Antonio Spurs dictaron una auténtica cátedra de baloncesto desde el silbatazo inicial. Gracias a una devastadora racha de 16-0 en el mismísimo primer cuarto, el conjunto texano tomó el control absoluto del encuentro, llegando a construir una cómoda ventaja de hasta 25 unidades y dominando el marcador durante el 96% del tiempo de juego.

La otra cara de la moneda la vivió Oklahoma City, equipo que sufrió un colapso ofensivo total. Los Thunder apenas pudieron encestar el 33% de sus tiros de campo y registraron un paupérrimo 18% de efectividad en triples, sumando además 20 entregas de balón que San Antonio transformó inmediatamente en 25 puntos a su favor.

El peor registro ofensivo de los Thunder en años

De acuerdo con datos proporcionados por ESPN Research, la parálisis anotadora de Oklahoma City estableció una marca negativa que no se veía en la franquicia desde hacía casi cinco años. Esta actuación representó su cifra de puntos más baja en un partido (incluyendo temporada regular y playoffs) desde el 2 de diciembre de 2021.

El dato clave: La asfixiante defensa comandada por el cuerpo técnico de San Antonio neutralizó por completo los circuitos de unos Thunder que marchaban con un ritmo implacable, obligándolos a replantear toda su estrategia de cara al futuro inmediato de la serie.

Wembanyama impone su ley en la duela

El gran protagonista de la velada fue, sin lugar a dudas, el francés Victor Wembanyama. La joven superestrella de los Spurs cargó con el peso del equipo al firmar una soberbia línea estadística de 33 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos, siendo un enigma imposible de descifrar para la defensiva visitante.

El espigado pívot estuvo sólidamente respaldado por las aportaciones de Devin Vassell y Stephon Castle, quienes añadieron 13 unidades cada uno a la causa de San Antonio. En la acera de enfrente, Shai Gilgeous-Alexander hizo lo que pudo al liderar a su escuadra con 19 tantos, aunque con un discreto 6 de 15 en tiros de campo.

Con la mira puesta en el quinto capítulo

Por parte de los derrotados, los únicos jugadores que lograron acompañar a Gilgeous-Alexander con aportaciones de doble dígito fueron los interiores Isaiah Hartenstein, con 12 puntos, y Chet Holmgren, quien sumó 10 unidades a la causa.

Tras este contundente desenlace que empareja las emociones, la presión se traslada ahora al campamento de Oklahoma City. Ambos equipos se volverán a ver las caras este martes para disputar el trascendental quinto partido de la serie, un duelo que promete chispas en territorio de los Thunder.