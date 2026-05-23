Más allá del talento: Wembanyama busca la madurez colectiva de San Antonio

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Para Victor Wembanyama, el camino hacia la grandeza en la NBA tiene una parada obligatoria llamada aprendizaje. Por primera vez desde su aterrizaje en San Antonio, la joven estrella y sus Spurs enfrentan la cruda realidad de una serie de playoffs cuesta arriba. Tras un inicio prometedor, el equipo se encuentra ahora contra las cuerdas, obligado a demostrar qué tan rápido puede evolucionar un grupo que, en su mayoría, debuta en estas instancias.

Una serie en terreno desconocido

La final de la Conferencia Oeste ha tomado un giro complicado para los de Texas. Tras imponerse en un épico primer duelo decidido en doble prórroga, los Spurs han encadenado dos derrotas consecutivas, la más reciente un 123-108 ante los Oklahoma City Thunder el pasado viernes.

A sus 22 años, Wembanyama mantiene la compostura característica de un veterano. Lejos de buscar excusas, el francés analizó la situación con crudeza: "Son mis primeros playoffs. Para muchos de nosotros, también lo son. Sabíamos que íbamos a enfrentar pruebas difíciles, era de esperar. Pero ahora es momento de ver de qué estamos hechos". Estas palabras resuenan como un llamado a filas antes del cuarto juego, que se celebrará este domingo en San Antonio.

El contraste de una estrella autocrítica

El rendimiento individual de Wembanyama sigue siendo impresionante, registrando 26 puntos en 39 minutos durante el tercer enfrentamiento. Sin embargo, los números exponen una preocupante irregularidad: cuando él estuvo en cancha, San Antonio superó a Oklahoma por cuatro puntos; en los nueve minutos que descansó, la diferencia fue de 19 puntos en contra.

Más allá de los datos estadísticos, el jugador fue su crítico más feroz, señalando que sus números personales —incluyendo cuatro rebotes y tres asistencias— no reflejan la ayuda que el equipo necesita. "Me cuesta ayudar a mis compañeros a mejorar. Mis porcentajes de tiro no son malos, pero necesito ser más un jugador de equipo", confesó.

El plan: facilitar y dominar

Ante la interrogante sobre qué debe cambiar, Wembanyama fue específico. Su enfoque para el próximo partido es claro: mejorar la distribución del balón, ser más agresivo en la lucha por los rebotes y desgastar la defensa rival mediante un juego más colectivo.

Aunque promedia unos formidables 29,3 puntos y 15 rebotes en lo que va de serie, la estrella sabe que eso no es suficiente para derribar a los actuales campeones defensores. El colapso del viernes, donde los Spurs desperdiciaron una ventaja inicial tras una racha de 15-0, dejó claro que la veteranía y la profundidad de los Thunder están castigando cada error de concentración.

La búsqueda de respuestas

El desafío para el cuerpo técnico y los jugadores no es menor. San Antonio demostró capacidad para dominar tramos del juego, pero mantener esa intensidad durante los 48 minutos es la lección pendiente.

"Todos y cada uno de nosotros tenemos que mejorar", concluyó Wembanyama, dejando claro que el objetivo de la jornada previa al cuarto juego será encontrar soluciones tácticas y mentales. Para un equipo que está viviendo una experiencia inédita, el domingo no solo se trata de ganar un partido, sino de demostrar que el proyecto de los Spurs está listo para competir al más alto nivel.