Golden State Warriors sin posibilidades de contar con estas dos figuras para la próxima temporada

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Las oficinas de los Golden State Warriors se encuentran ante una de las encrucijadas financieras y deportivas más complejas de su historia reciente. Con la temporada baja de la NBA en el horizonte, la gerencia de la Bahía, comandada por Mike Dunleavy Jr., ha comenzado a evaluar la viabilidad de su juego interior. Sin embargo, las proyecciones no son alentadoras para la continuidad de las dos torres que resguardaron la pintura del Chase Center durante la última campaña: el letón Kristaps Porzingis y el experimentado dominicano Al Horford.

Según ha revelado el prestigioso periodista e insider de The Athletic, Tim Kawakami, es altamente improbable que los Golden State Warriors logren traer de vuelta a ambos hombres altos para el próximo ciclo competitivo. En un análisis contundente sobre la realidad salarial de la franquicia, el cronista deportivo fue tajante al respecto de la situación fiscal que asfixia los planes de la directiva de San Francisco.

"En este entorno, no veo cómo los Warriors pueden traer de vuelta tanto a Kristaps Porzingis (agente libre sin restricciones) como a Al Horford (opción de jugador para la próxima temporada), incluso si ambos están interesados en regresar", afirmó Kawakami de manera categórica.

El Laberinto Financiero del "Segundo Delantal"

Las declaraciones de Kawakami exponen una realidad ineludible impuesta por el nuevo y estricto convenio colectivo (CBA) de la NBA. Los Golden State Warriors se encuentran operando peligrosamente cerca del denominado "segundo delantal" del impuesto de lujo, una zona de restricción financiera penalizada que limita drásticamente la capacidad de los equipos para realizar traspasos, firmar agentes libres mediante excepciones de nivel medio o absorber salarios en el mercado de cambios.

El panorama contractual de ambos jugadores interiores detalla con precisión la magnitud del problema:

Kristaps Porzingis (Agente Libre Sin Restricciones): El pívot de 2.21 metros de estatura entrará al mercado abierto buscando un acuerdo multianual lucrativo que refleje su estatus como un protector de aro de élite con rango de tiro exterior. A pesar de su expreso interés en continuar bajo las órdenes de Steve Kerr, el valor de mercado de Porzingis superará con creces las posibilidades de una oferta conservadora por parte de los de la Bahía.

Al Horford (Opción de Jugador): A sus 39 años, el veterano e inteligente pívot caribeño posee una opción de jugador en su contrato para la próxima temporada. Si bien Horford aporta una dosis incalculable de liderazgo, defensa posicional y espaciamiento ofensivo en el vestuario, su salario proyectado representa un peso considerable para la masa salarial global del equipo en caso de que decida ejecutar dicha opción.

La directiva entiende que intentar retener a ambos activos significaría cruzar definitivamente las barreras impositivas de la liga, lo que congelaría por completo los derechos de Draft futuros de la organización y los dejaría atados de manos para realizar cualquier ajuste de soporte a mitad de temporada alrededor de Stephen Curry.

Un Cambio de Perfil Obligado en la Pintura

Ante la imposibilidad material de mantener la dupla Porzingis-Horford, los Warriors se verán obligados a tomar una decisión dolorosa en los despachos y priorizar solo a uno de los dos perfiles, o bien, dejar marchar a ambos para buscar alternativas más económicas en la agencia libre.

Fuentes de la liga sugieren que la prioridad técnica de Golden State será explorar el mercado en busca de pívots más jóvenes y de corte más atlético que puedan firmar por el salario mínimo de veterano o mediante excepciones menores. La idea es inyectar frescura y resistencia física a una rotación interior que sufrió notablemente el desgaste en los tramos decisivos de la competencia.

Las próximas semanas previas al Draft de la NBA dictarán la sentencia definitiva para este vestuario. Lo que parece una certeza absoluta es que los aficionados de la Bahía deberán prepararse para despedir a una de sus figuras de la pintura, en lo que promete ser un verano de obligada y estricta disciplina fiscal para los Golden State Warriors.