NBA: Los Knicks toman ventaja en las finales del Este frente a los Cavaliers

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Tras un primer partido discreto en la serie, Josh Hart demostró este jueves por qué es una pieza clave en el esquema de los New York Knicks. El jugador fue el protagonista indiscutible de la victoria por 109-93 sobre los Cleveland Cavaliers, registrando 26 puntos, siete asistencias y una puntería destacable con cinco triples anotados en 11 intentos.

Su impacto fue especialmente notable en el tercer cuarto, donde asumió el control del juego al anotar nueve de los 18 puntos consecutivos que los Knicks encadenaron, permitiendo al equipo local tomar una ventaja definitiva en el marcador. Con este resultado, Nueva York se coloca 2-0 en la serie de las finales de la Conferencia Este.

Un triunfo colectivo y sólido

Más allá de la actuación individual de Hart, los Knicks mostraron un equilibrio colectivo que ha sido la marca de su impresionante racha de nueve victorias consecutivas, la cual se extiende desde finales de abril.

El aporte de las estrellas del equipo fue fundamental para mantener el ritmo:

Jalen Brunson: Dirigió la ofensiva con maestría, logrando un doble-doble de 19 puntos y 14 asistencias.

Karl-Anthony Towns: Dominó la pintura con 18 puntos y 13 rebotes, obteniendo también su propio doble-doble.

Mikal Bridges y OG Anunoby: Aportaron 19 y 14 puntos respectivamente, brindando la profundidad necesaria para mantener a raya a la defensa visitante.

Los Cavaliers, contra las cuerdas

Cleveland no logró encontrar su ritmo ofensivo durante gran parte de la noche. A pesar del esfuerzo de Donovan Mitchell, quien sumó 26 puntos, y el apoyo de Jarrett Allen con 13 puntos y 10 rebotes, los Cavaliers sufrieron una ineficiencia notable en sus tiros de campo, registrando apenas un 38.8% de efectividad y un preocupante 25.7% desde la línea de tres puntos.

La dinámica del partido cambió radicalmente al inicio del tercer cuarto, cuando una racha de 18-0 a favor de Nueva York —impulsada por un triple de larga distancia de Brunson y culminada por Hart— rompió el empate que mantenía a Cleveland en la pelea. Aunque los Cavaliers intentaron recortar distancias al inicio del último periodo, la defensa de los Knicks se mantuvo firme, permitiendo que el equipo local llegara a tener una ventaja de hasta 19 puntos antes de sentenciar el encuentro.

La serie se traslada ahora a Cleveland para el tercer partido, que se disputará este sábado. Los Cavaliers, que ya han enfrentado desventajas de 2-0 en rondas anteriores, buscarán en casa reducir la distancia antes de que la situación se vuelva crítica.