Shai usa el modo MVP: El Thunder empata la serie con los Spurs

Suscríbete a nuestros canales

El campeón defensor demostró por qué lleva la corona. Luego de ser sacudidos en el primer asalto, los Oklahoma City Thunder respondieron con autoridad este miércoles al vencer 122-113 a los San Antonio Spurs, igualando 1-1 la Final de la Conferencia Oeste de la NBA. Un triunfo vital para el orgullo local, pero que cobró una factura altísima en la salud de ambas plantillas.

Tras recibir su trofeo de MVP el lunes y ver cómo Victor Wembanyama le robaba los reflectores, Shai Gilgeous-Alexander saltó a la duela con una misión. El canadiense, objeto de cuestionamientos y comparaciones durante las últimas 48 horas, lideró el ataque del Thunder con 30 puntos y 9 asistencias, imponiendo las condiciones del actual monarca de la liga.

Sin embargo, la clave del encuentro pasó por la defensa. El entrenador Mark Daigneault le asignó al alemán Isaiah Hartenstein la asfixiante tarea de contener a Wembanyama. El pívot cumplió con honores, limitando al francés a solo 7 puntos en la primera mitad (terminaría con 21 tantos y 17 rebotes). Hartenstein coronó su gran noche con un doble-doble de 10 puntos y 13 rebotes.

Alarma médica: Isquiotibiales al límite

La intensidad de la serie empezó a quebrar los cuerpos de los protagonistas. En el primer cuarto, Oklahoma City perdió a Jalen Williams, quien sufrió una aparente recaída de la lesión en los isquiotibiales que arrastra en esta postemporada.

La mala fortuna cambió de bando en el tercer periodo. El deslumbrante novato de los Spurs, Dylan Harper, quien venía fungiendo como el lugarteniente de "Wemby", sufrió una caída incómoda que le afectó la misma zona de los isquiotibiales. Su salida deja el perímetro de San Antonio en estado crítico, sumándose a la ya conocida baja de De'Aaron Fox por un esguince de tobillo.

Los errores liquidaron a San Antonio

Pese a las ausencias, los dirigidos por Gregg Popovich no bajaron los brazos y contaron con una gran noche del rookie Stephon Castle (25 puntos) y Devin Vassell (22). No obstante, el talón de Aquiles de los Spurs fueron sus 21 pérdidas de balón, las cuales se tradujeron en 27 puntos fáciles para el Thunder.

A falta de 1:25 para el cierre, San Antonio se puso a solo cinco de distancia (118-113) y con la posesión a su favor, pero un triple fallado por Vassell sepultó las opciones de una nueva remontada texana.

Destino: El Alamo

Con la serie empatada, el Thunder viaja a un territorio conocido; la campaña anterior ya supieron levantarse de una derrota inicial en casa ante Denver e Indiana para terminar ganando en siete juegos. La batalla se traslada ahora al AT&T Center de San Antonio para los juegos tres y cuatro, programados para este viernes y domingo.