Audiencia masiva: los playoffs de la NBA alcanzan cifras históricas

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El impacto del nuevo acuerdo de derechos de transmisión de la NBA está superando las expectativas. Los datos de audiencia de esta postemporada demuestran un crecimiento contundente, destacando especialmente el reciente duelo entre los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder.

Con un promedio de 9,2 millones de espectadores a través de NBC y Peacock, este encuentro se convirtió en el partido de finales de Conferencia Oeste más visto en la historia de la liga.

El interés alcanzó su punto álgido durante la segunda prórroga, momento en el que se registraron 12 millones de espectadores simultáneos. Este partido no solo fue el más visto de la jornada, sino que se posicionó como el segundo evento más popular de todos los playoffs actuales, solo superado por el séptimo partido entre Filadelfia y Boston, que alcanzó los 11 millones de televidentes.

Crecimiento sostenido en el interés de los aficionados

Las cifras globales refuerzan esta tendencia positiva: las dos primeras rondas de los playoffs promediaron 4,5 millones de espectadores por partido, lo que representa un incremento del 16 % respecto al año anterior y la cifra más alta registrada desde 1997.

Este éxito se debe en gran medida a la mayor accesibilidad del contenido. Con la NBA expandiéndose a través de dos cadenas de televisión abierta (NBC y ABC), la oferta de partidos aumentó significativamente. NBC, que recuperó la transmisión de la liga tras una pausa de más de dos décadas, lideró este alcance con 21 partidos transmitidos en las primeras etapas, promediando 5,8 millones de espectadores por cada uno.

Factores clave detrás del éxito

El crecimiento en los números no es producto de una sola causa, sino de una combinación de factores estratégicos y técnicos:

Mayor exposición en señal abierta: La estrategia de diversificar las plataformas ha sido fundamental. La presencia simultánea en cadenas tradicionales y nuevos servicios de streaming ha democratizado el acceso al baloncesto de alto nivel.

Innovación en la medición de Nielsen: La adopción de la metodología Big Data + Panel , junto con la integración de datos de televisores inteligentes y audiencias fuera del hogar, ha permitido capturar con mayor precisión el consumo real de los espectadores.

La incursión de plataformas digitales: El éxito no es exclusivo de la televisión tradicional. Amazon Prime Video, que asumió los derechos que anteriormente ostentaba TNT, logró un hito histórico: el séptimo partido entre Cleveland y Detroit se convirtió en el evento deportivo más visto de la semana, marcando la primera vez que una transmisión exclusiva de Prime Video encabeza el informe semanal de Nielsen.

Hacia una cobertura sin precedentes

La liga continúa rompiendo paradigmas. Por primera vez en su historia, una final de conferencia se transmitirá completamente en televisión abierta, con NBC a cargo de la serie del Oeste y gran parte de la del Este a través de ESPN y ABC. Con 17 de las 20 transmisiones deportivas más vistas desde el 1 de mayo perteneciendo a los playoffs de la NBA, la liga se consolida como el motor indiscutible del entretenimiento deportivo en los Estados Unidos.