NBA: Estos son los juegos para la jornada de este jueves 21 de mayo

La Postemporada de la NBA vive este jueves 21 de mayo un nuevo capítulo electrizante con el segundo juego de la Final de la Conferencia Este entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks. El conjunto neoyorquino llega con ventaja de 1-0 en la serie después de imponerse en el primer encuentro gracias a una defensa intensa y una ofensiva muy efectiva en los momentos decisivos.
NOTAS RELACIONADAS
Los Cavaliers necesitan una actuación dominante de sus principales figuras para equilibrar la eliminatoria, especialmente en el ritmo ofensivo y el control de los rebotes. En el Juego 1, los Knicks aprovecharon mejor las pérdidas de balón y mostraron mayor profundidad desde la banca, factores que marcaron diferencias importantes. El duelo táctico entre ambos entrenadores también será clave, ya que cada posesión comienza a tener peso de final en esta instancia de los Playoffs.
Por parte de Nueva York, la confianza está en su punto más alto gracias al apoyo del Madison Square Garden y al gran momento colectivo que atraviesa el equipo. La franquicia de la Gran Manzana han demostrado personalidad en partidos cerrados y buscarán aprovechar la presión que recae sobre Cleveland. Todo apunta a otro enfrentamiento físico, intenso y con ambiente de auténtica final, en una serie que promete convertirse en una de las más emocionantes de esta Postemporada de la NBA.
Juegos para hoy en la NBA: 21 DE MAYO
- Cleveland Cavaliers vs New York Knicks - Madison Square Garden (0-1). A las 8:00 PM hora en Venezuela.