NBA: Estos son los juegos para la jornada de este jueves 21 de mayo

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La Postemporada de la NBA vive este jueves 21 de mayo un nuevo capítulo electrizante con el segundo juego de la Final de la Conferencia Este entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks. El conjunto neoyorquino llega con ventaja de 1-0 en la serie después de imponerse en el primer encuentro gracias a una defensa intensa y una ofensiva muy efectiva en los momentos decisivos.

Los Cavaliers necesitan una actuación dominante de sus principales figuras para equilibrar la eliminatoria, especialmente en el ritmo ofensivo y el control de los rebotes. En el Juego 1, los Knicks aprovecharon mejor las pérdidas de balón y mostraron mayor profundidad desde la banca, factores que marcaron diferencias importantes. El duelo táctico entre ambos entrenadores también será clave, ya que cada posesión comienza a tener peso de final en esta instancia de los Playoffs.

Por parte de Nueva York, la confianza está en su punto más alto gracias al apoyo del Madison Square Garden y al gran momento colectivo que atraviesa el equipo. La franquicia de la Gran Manzana han demostrado personalidad en partidos cerrados y buscarán aprovechar la presión que recae sobre Cleveland. Todo apunta a otro enfrentamiento físico, intenso y con ambiente de auténtica final, en una serie que promete convertirse en una de las más emocionantes de esta Postemporada de la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 21 DE MAYO