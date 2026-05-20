La NBA registra su mayor audiencia en los Playoffs en 29 años

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El negocio del baloncesto profesional en los Estados Unidos vive una auténtica edad de oro. Las oficinas de la liga han anunciado de manera oficial que las transmisiones de las eliminatorias están cosechando sus niveles de audiencia televisiva más altos de las últimas tres décadas, un hito que no se veía desde los gloriosos años noventa.

Se reveló que los encuentros disputados de las Finales de Conferencia han promediado la espectacular cifra de 4.5 millones de espectadores por juego. Para encontrar un precedente similar de sintonía masiva en las dos primeras rondas de los playoffs, es necesario remontarse hasta 1997, la mítica época en la que Michael Jordan dominaba los tabloncillos.

El éxito de la diversificación de pantallas

Este incremento histórico en los índices de audiencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una ambiciosa estrategia de distribución que combina la televisión tradicional con gigantes del ecosistema digital. Actualmente, los derechos de emisión están repartidos de una manera más accesible para los diferentes perfiles de aficionados:

Cadenas de televisión abierta y por cable: Las pantallas tradicionales de ABC y ESPN siguen funcionando como los grandes bastiones de los fines de semana y las noches estelares.

Nuevas plataformas de streaming: La incorporación al ecosistema de emisiones de NBC/Peacock y Amazon Prime Video ha permitido inyectar una enorme masa de público joven y nativos digitales que consumen el deporte fuera de la televisión convencional.

El drama en la cancha como el mejor guion

Más allá de los contratos de televisión, el verdadero motor de este fenómeno ha sido el producto sobre la duela. La paridad de la competición, la irrupción global de jóvenes superestrellas y los desenlaces caóticos han mantenido a los aficionados pegados a las pantallas.

Con el electrizante duelo de doble tiempo extra en el Oeste entre los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, sumado a la épica batalla que también requirió prórroga en el Este entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers, los expertos estiman que la curva de audiencias seguirá rompiendo techos históricos a medida que se acerquen las Finales de la NBA.