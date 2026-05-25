Fin de una era en la NBA: Los quintetos ideales del año se quedan sin LeBron James

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La NBA hizo oficiales los prestigiosos equipos All-NBA para la temporada 2025-26, destacando una renovación generacional en la liga. El primer quinteto ideal quedó encabezado por Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), quienes fueron los únicos seleccionados de forma unánime por los 100 votantes.

Acompañando a las dos superestrellas en el primer equipo se encuentran el joven fenómeno de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, en su debut en estos galardones, junto con el base de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, y el astro Luka Doncic, representando en esta ocasión a Los Angeles Lakers.

Experiencia y caras nuevas en el resto de los quintetos

El segundo equipo All-NBA quedó integrado por una mezcla de jerarquía y veteranía. Este grupo está liderado por el jugador de los Houston Rockets, Kevin Durant, a quien se suman Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaylen Brown (Boston Celtics) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Por su parte, el tercer equipo ideal de la liga marcó un hito de frescura y juventud, ya que todos sus integrantes recibieron el primer reconocimiento All-NBA de sus carreras. Esta lista la conforman Jalen Duren, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey y Jamal Murray.

La histórica desaparición de LeBron James

Más allá de los nombres premiados, la gran noticia de las selecciones fue la ausencia de la máxima estrella del baloncesto mundial: LeBron James. Por primera vez en más de dos décadas, el nombre del legendario alero no figura en ninguno de los tres quintetos ideales de la temporada.

El jugador de 41 años disputó solamente 60 partidos de la temporada regular, quedando por debajo del estricto mínimo de 65 encuentros que exige el reglamento de la liga para poder optar a los premios y distinciones individuales.

El fin de una racha legendaria

Esta exclusión marca un verdadero antes y después en la historia de la liga. Con este suceso, se pone fin de manera oficial a una impresionante racha de 21 temporadas consecutivas en las que James fue seleccionado para el equipo ideal de la NBA.

La última vez que el "Rey" se había quedado fuera de estas listas fue en la campaña 2003-04, correspondiente a su año de novato en el circuito. Desde entonces, su presencia había sido una constante inquebrantable que hoy llega a su fin debido a las regulaciones físicas de la competición.