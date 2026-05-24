A un paso de la gloria: Los Knicks vencen a Cleveland y rozan las Finales de la NBA

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Los New York Knicks dieron un golpe de autoridad definitivo en las Finales de la Conferencia Este al derrotar 121-108 a los Cleveland Cavaliers en el tercer juego de la serie. Con este sólido triunfo, la franquicia neoyorquina se coloca a solo una victoria de sellar su boleto a las Finales de la NBA, un escenario que no visitan desde 1999.

La dupla Brunson-Bridges dicta el ritmo

El base estrella Jalen Brunson volvió a vestirse de héroe al comandar la ofensiva de los de la Gran Manzana con una espectacular actuación de 30 puntos. A su lado, Mikal Bridges ratificó su excelente momento al aportar 22 unidades, destrozando la resistencia perimetral de unos Cavaliers que se vieron superados en los momentos de mayor presión.

Una ofensiva histórica en la primera mitad

El ataque de Nueva York mostró su cara más arrolladora desde los primeros compases, marchándose al descanso con una cómoda ventaja de 60-54. Según datos de ESPN Insights, esta representa la octava ocasión en la presente postemporada en la que los Knicks logran superar la barrera de los 60 puntos durante los dos primeros cuartos del partido.

Presión defensiva y transiciones letales

Por el lado de los Cavaliers, Donovan Mitchell intentó mantener a flote a los suyos con 23 puntos, pero su esfuerzo naufragó ante la intensidad neoyorquina. Tanto Mitchell como James Harden sufrieron bajo la asfixiante defensa de los Knicks, combinándose para cometer un total de 10 costosas pérdidas de balón a lo largo del compromiso.

Los Knicks capitalizaron cada uno de estos descuidos mediante transiciones letales que inclinaron la balanza por completo. El conjunto visitante castigó severamente en el contragolpe, superando a los de Ohio por un abrumador 17-4 en puntos de transición, una diferencia de velocidad que terminó por sentenciar el encuentro.

La cita con la historia el próximo lunes

Con la serie totalmente a su favor, los Knicks tendrán la oportunidad de oro de consumar la barrida este lunes en el cuarto compromiso. Asegurar el triunfo no solo significaría coronarse como campeones del Este, sino también acabar con una sequía de más de un cuarto de siglo sin asistir a la última instancia de la liga.