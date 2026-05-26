Finales del Oeste NBA: ¿Podrá el Thunder frenar a Wembanyama en el Juego 5?

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La tensión se puede cortar con un cuchillo en las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA. Tras un contundente triunfo de San Antonio Spurs por 103-82 en suelo texano, la eliminatoria regresa al Paycom Center completamente igualada 2-2. Este quinto compromiso será determinante para definir quién toma el control de la serie de cara a las Finales de la NBA.

Oklahoma City Thunder: A recuperar la puntería en el "Thunder Alley"

Los vigentes campeones vivieron una noche para el olvido en el Juego 4, especialmente desde la línea de tres puntos, donde registraron un bajísimo 18.2% de acierto en triples. Sin embargo, el regreso a casa con el apoyo de su fanaticada suele transformar la confianza del plantel.

El despertar del líder: Se espera que Shai Gilgeous-Alexander , quien promedia 27.7 puntos en esta postemporada, dé un golpe sobre la mesa tras ser limitado a 19 tantos en el choque anterior.

Se espera que , quien promedia 27.7 puntos en esta postemporada, dé un golpe sobre la mesa tras ser limitado a 19 tantos en el choque anterior. Profundidad de banquillo: La segunda unidad comandada por Alex Caruso y Jared McCain debe marcar diferencias en la transición rápida defensa-ataque, un apartado donde Oklahoma suele castigar las pérdidas del rival.

La segunda unidad comandada por Alex Caruso y Jared McCain debe marcar diferencias en la transición rápida defensa-ataque, un apartado donde Oklahoma suele castigar las pérdidas del rival. Bajas y posibles quintetos: Mitchell está descartado, mientras que Jalen Williams se mantiene como duda. El quinteto probable iniciaría con Gilgeous-Alexander, Dort, Wallace, Holmgren y Hartenstein.

San Antonio Spurs: Wembanyama quiere silenciar el feudo visitante

Los dirigidos por Gregg Popovich han demostrado que no temen jugar fuera de casa. San Antonio viene de dar una cátedra colectiva en la pintura, repartiendo 25 asistencias y forzando hasta 32 intentos desde la línea de tiros libres en su última presentación.

Dominio interior: Victor Wembanyama viene de firmar una actuación brillante de 33 puntos en solo 31 minutos. El pívot francés está sabiendo capitalizar las faltas rápidas de Isaiah Hartenstein para mermar la rotación interior de los locales.

viene de firmar una actuación brillante de 33 puntos en solo 31 minutos. El pívot francés está sabiendo capitalizar las faltas rápidas de Isaiah Hartenstein para mermar la rotación interior de los locales. Alineación probable: Fox, Castle, Vassell, Champagnie y Wembanyama.

Tendencias del Mercado

El balance global de la serie evidencia la paridad absoluta del emparejamiento. En el apartado de tiros exteriores, San Antonio arrastra irregularidad en el perímetro (27.3% de acierto reciente), por lo que se proyecta un juego más volcado a la pintura para la visita. Por el contrario, Oklahoma promedió un notable 44.7% en triples en su último partido como local, perfilándose como el favorito a dominar la larga distancia.

Predicción de MeridianoBet

Con el orgullo del campeón herido y la obligación de Oklahoma de acelerar las transiciones ante su público, se anticipa un compromiso de ritmo vertiginoso donde el talento ofensivo de ambas franquicias sea el gran protagonista de la noche.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 215.5 (Over)

Cuota sugerida: -121

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González