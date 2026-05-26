El hombre de hierro de la NBA: Mikal Bridges inscribe su nombre en la inmortalidad camino a las Finales

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En una era de la NBA marcada por el load management (gestión de cargas), los descansos programados y la extrema precaución con la salud de los atletas, Mikal Bridges se erige como un monumento a la resistencia física y al compromiso profesional. El alero de los New York Knicks acaba de firmar un hito estadístico que parece extraído de otra época del deporte ráfaga.

Con la reciente e inmaculada cabalgata de los Knicks rumbo a las Finales de la NBA de 2026, Bridges se ha convertido oficialmente en el primer jugador en todos los anales de la liga en alcanzar dos Finales de la NBA distintas sin haberse perdido ni un solo partido en su carrera. La hazaña no solo adorna su currículum, sino que eleva su racha de asistencia perfecta a la inverosímil cifra de 709 compromisos consecutivos desde que debutó en el profesionalismo.

Una armadura indestructible en dos épocas

Para dimensionar la magnitud de este récord, hay que dividir la trayectoria de Bridges en las dos grandes paradas que han marcado su madurez en los escenarios de máxima presión:

Las Finales de 2021 con Phoenix: En su tercera temporada en la liga, Bridges fue pieza angular de los Suns de Phoenix que disputaron el título ante los Bucks de Milwaukee. Para ese entonces, su racha de partidos jugados ya llamaba la atención de los analistas, manteniéndose activo en cada jornada de temporada regular y postemporada.

Las Finales de 2026 con Nueva York: Cinco años después, tras un periplo por los Nets de Brooklyn y su posterior llegada a la "Gran Manzana", el alero vuelve a la última instancia del baloncesto mundial. Lo asombroso es que, entre aquella final en el desierto y este presente en el Madison Square Garden, su casilla de partidos ausentes sigue estando en un perfecto cero.

El valor de estar disponible

En el ecosistema de la actual NBA, la disponibilidad es catalogada por entrenadores y gerentes generales como la habilidad más valiosa de todas. La consistencia de Bridges desafía las leyes del desgaste en un deporte de altísimo impacto, donde los esguinces de tobillo, las fatigas musculares y los golpes fortuitos suelen marginar a cualquier estrella por algunas semanas al año.

Con el Juego 1 de las Finales en el horizonte, Bridges no solo buscará el anhelado anillo de campeón que se le escapó en 2021, sino que continuará alimentando una de las rachas de durabilidad más fascinantes del deporte mundial. En una liga de estrellas de cristal, el "Hombre de Hierro" de los Knicks sigue tallando su legado en piedra.