NBA: Estos son los juegos para la jornada de este jueves 28 de mayo

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La Postemporada de la NBA vive este jueves uno de sus capítulos más intensos con el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Oeste entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. El quinteto de los truenos llega con ventaja de 3-2 en la serie tras imponerse 127-114 en el quinto partido, colocándose a una sola victoria de regresar a las Finales de la NBA.

La gran atención estará puesta sobre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, dos de las máximas estrellas jóvenes de la liga. El canadiense viene de otra actuación dominante en Game 5, mientras que el francés intentará responder tras un partido discreto ofensivamente. Analistas y aficionados consideran esta serie como una de las mejores de los últimos años, por el talento, la intensidad y el futuro que representan ambas franquicias.

Los Spurs confían en el respaldo de su público y en jugadores como De'Aaron Fox y Devin Vassell para mantenerse con vida, mientras que el Thunder apuesta por su profundidad de plantilla y el liderazgo de Chet Holmgren. Oklahoma City podría además recuperar a Jalen Williams, quien aparece como cuestionable por molestias musculares. Todo apunta a un partido de máxima tensión, con ambiente de Finales y la posibilidad de un cierre dramático de serie.

Juegos para hoy en la NBA: 28 DE MAYO

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs - AT&T Center (3-2)

Hora: 8:30 PM en Venezuela.