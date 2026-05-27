Tensión en San Antonio: Wembanyama falta a sus deberes mediáticos

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La NBA decidió amonestar a la joven estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. La medida disciplinaria se produce tras confirmarse que el jugador violó el reglamento oficial de acceso a los medios de comunicación.

Este incidente ocurrió inmediatamente después de la dolorosa derrota sufrida el martes en el quinto partido de la serie. La información sobre la sanción fue revelada por una fuente cercana a la liga al periodista Shams Charania, de ESPN.

Fuga del escenario

El prodigio francés tomó la decisión de eludir sus responsabilidades frente a los micrófonos y las cámaras. Esto sucedió justo después de que su equipo cayera con un marcador final de 127-114 frente a los Oklahoma City Thunder.

Visiblemente frustrado por el resultado, Wembanyama abandonó las instalaciones del Paycom Center sin emitir palabras. El jugador dejó a los periodistas esperando las tradicionales declaraciones que se exigen al finalizar un encuentro crucial.

Una noche complicada en la pintura

La evasión mediática del pívot coincidió con un desempeño ofensivo y defensivo bastante discreto en la cancha. Con esta victoria, el equipo de Oklahoma City logró tomar una importante ventaja de 3-2 en las finales de la Conferencia Oeste.

El rendimiento de Wembanyama estuvo notablemente por debajo de los altos estándares que ha mostrado en esta postemporada. Terminó la noche con 20 puntos, pero encestando apenas 4 de sus 15 intentos de tiros de campo.

Además, su habitual dominio bajo el aro fue inusualmente escaso durante los primeros dos cuartos del enfrentamiento. El jugador estrella logró capturar apenas un solo rebote en toda la primera mitad del partido.

La presión de un sexto juego vital

El cuerpo técnico de San Antonio es consciente de la urgencia de revertir esta situación de inmediato. El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, no ocultó la realidad de su equipo al hablar con la prensa.

Johnson declaró tras el encuentro que el equipo entero "va a necesitar" que Wembanyama reaccione y recupere su nivel. Su aporte en la cancha será absolutamente fundamental para mantener vivas las esperanzas en el sexto partido del jueves.

Antecedentes estrictos en la liga

No es la primera vez que la máxima autoridad del baloncesto toma medidas por este tipo de ausencias. La NBA siempre ha mantenido una postura estricta al exigir que los deportistas cumplan con sus obligaciones de prensa.

En años recientes, varios jugadores de alto perfil han recibido multas económicas por negarse a hablar con los reporteros. Entre los antecedentes más recordados destacan los de Jimmy Butler y Dillon Brooks, ambos sancionados por el mismo motivo durante 2023.