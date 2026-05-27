¿Será Karl-Anthony Towns el próximo ex Timberwolves en alcanzar la gloria?

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Existe un patrón místico, casi de culto, en el universo de la NBA. Para las superestrellas que visten la camiseta de los Minnesota Timberwolves, el Target Center suele ser un escenario de batallas épicas pero de techos competitivos muy marcados. Sin embargo, el verdadero éxito colectivo parece aguardar pacientemente el día en que deciden empacar sus maletas.

Con la histórica barrida de los New York Knicks sobre los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este, Karl-Anthony Towns ha sellado su pasaporte a las Finales de la NBA por primera vez en su carrera. El movimiento que conmocionó al mercado antes del inicio de la temporada hoy pone a "KAT" ante la oportunidad perfecta de continuar una de las tendencias más curiosas y vigentes del baloncesto moderno: marcharse de Minnesota para besar el trofeo Larry O'Brien.

El linaje de los campeones expatriados

La historia de la franquicia de Minneapolis está ligada a la narrativa del éxito tardío en otras tierras. La imagen de Towns levantando el trofeo del Este con los de la Gran Manzana es el vivo reflejo de tres antecedentes idénticos que marcaron épocas en la liga:

Kevin Garnett (Boston Celtics - 2008): "The Big Ticket" entregó su alma por los Wolves durante 12 temporadas, rompiéndose la espalda sin poder rozar las Finales. Bastó su primer año tras ser traspasado a los históricos Celtics para unirse a Paul Pierce y Ray Allen, ganar el anillo y gritarle al mundo su icónico "Anything is possible!" .

Kevin Love (Cleveland Cavaliers - 2016): Tras años de acumular estadísticas descomunales en la pintura de Minnesota sin pisar los Playoffs, el ala-pívot fue la pieza de cambio que aterrizó en Ohio para escoltar a LeBron James y Kyrie Irving, completando aquella mítica remontada del 3-1 ante los Warriors.

Andrew Wiggins (Golden State Warriors - 2022): Etiquetado muchas veces de forma injusta en los Wolves, el alero canadiense encontró su redención bajo la cultura de San Francisco. En 2022, emergió como el escudero defensivo y ofensivo vital de Stephen Curry para coronarse campeón ante Boston.

A cuatro pasos de la inmortalidad

Towns ha sido fundamental en el arrollador andar de estos Knicks dirigidos por Mike Brown. En el juego definitivo de la barrida ante Cleveland, el pívot dominicano dictó cátedra en la pintura con 19 puntos y 14 rebotes, demostrando una madurez que muchas veces se le cuestionó en el frío norte.

El destino está servido. Los Knicks esperan por el campeón del Oeste (en una encarnizada batalla entre los vigentes monarcas, Oklahoma City Thunder, y los San Antonio Spurs) para buscar un anillo que no ganan desde 1973. Si New York logra culminar la obra a partir del próximo 3 de junio, Karl-Anthony Towns no solo romperá la sequía de la Gran Manzana, sino que grabará su nombre como el cuarto eslabón de una profecía ineludible: ser una estrella en Minnesota, pero tocar el cielo en otro lugar.