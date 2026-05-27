Shai Gilgeous-Alexander iguala a Westbrook en una noche de récords con los Thunder

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La historia de Oklahoma City Thunder sumó un nuevo capítulo dorado en el quinto juego de la serie (Game 5). Shai Gilgeous-Alexander no solo cargó con el peso ofensivo de su equipo, sino que grabó su nombre junto a una de las leyendas más grandes de la organización, Russell Westbrook, al firmar una actuación que ya es histórica en las postemporadas de la NBA.

Con un despliegue de talento y madurez sobre la duela, el base estrella de los Thunder registró su vigésimo cuarto (24.º) partido de Playoffs con al menos 30 puntos y 5 asistencias. Esta cifra le permite alcanzar a Westbrook en la cima de la franquicia, compartiendo ahora el récord de más partidos con este tipo de producción en la historia de Oklahoma City.

Dominio absoluto desde la línea de castigo

Más allá de igualar el récord de la franquicia, la noche de Gilgeous-Alexander se caracterizó por su agresividad para atacar el aro, desgastando a la defensa rival y forzando constantes viajes a la línea de tiros libres.

Esa insistencia dio frutos históricos para su cuenta personal. Shai encestó 16 tiros libres, lo que representa la cifra más alta de su carrera en un partido de Playoffs. Para conseguirlo, tuvo que pararse en la línea de castigo en 17 ocasiones, igualando también el récord personal de más intentos en un juego de postemporada.

El impacto de Gilgeous-Alexander en el Thunder ya no solo se mide en victorias, sino en un ritmo estadístico que lo posiciona a la par de los históricos de la franquicia en el escenario más exigente del baloncesto mundial.

Con este rendimiento de calibre MVP, el canadiense demuestra que la transición generacional en Oklahoma City está completamente consolidada, asumiendo el liderazgo absoluto y respondiendo en los momentos de mayor presión.