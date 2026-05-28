Ultimátum a Wembanyama: La NBA advierte con sanción ejemplar tras plantón a la prensa

Suscríbete a nuestros canales

La tensión de la postemporada de la NBA ha alcanzado los despachos de la liga. En una notificación oficial que ya resuena con fuerza en los pasillos de San Antonio, las oficinas de la NBA emitieron una severa advertencia al pívot francés Víctor Wembanyama, exigiéndole el cumplimiento estricto del protocolo de atención a los medios de comunicación tras los compromisos de playoffs.

La drástica medida de la liga llega como consecuencia directa de lo ocurrido al finalizar el Game 5 de la serie de los Spurs. Fruto de un evidente enfado y frustración por el resultado del encuentro, el joven fenómeno de los Spurs decidió marcharse directamente a su residencia, ignorando los requerimientos de la prensa y saltándose por completo la obligatoria rueda de prensa postpartido.

Cero tolerancia con las estrellas

Si bien la NBA comprende las emociones a flor de piel que se viven en las eliminatorias de postemporada, las normativas comerciales y de difusión con las cadenas televisivas y los medios acreditados son inquebrantables. El reglamento de la liga estipula que los jugadores clave deben estar disponibles para atender las preguntas de los periodistas tras el sonido de la bocina final.

Fuentes cercanas a la liga confirmaron que el comisionado ha catalogado este hecho como una falta grave a los compromisos de relaciones públicas del torneo. La NBA fue enfática al anunciar que no tolerará un segundo plantón por parte del francés y que, de repetirse este comportamiento en el próximo compromiso, se contemplará una sanción ejemplar que podría traducirse en una multa económica de alto calibre o suspensiones administrativas.

El reto de la madurez bajo el foco

A sus 22 años, Wembanyama está experimentando por primera vez la máxima presión de liderar a su franquicia en el escenario de los playoffs de la NBA, donde cada error se magnifica. Esta llamada de atención sirve como un recordatorio de que las responsabilidades de una superestrella de su magnitud van mucho más allá de lo que se produce dentro de la pista de juego.

Por el momento, ni los Spurs de San Antonio ni el entorno del jugador han emitido declaraciones al respecto, pero se da por sentado que el pívot francés tendrá que comparecer ante los micrófonos, de manera obligatoria, al término del crucial Game 6.