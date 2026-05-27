Shai Gilgeous-Alexander brilla y acerca al Thunder a las Finales de la NBA

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Shai Gilgeous-Alexander volvió a demostrar su categoría en la postemporada al liderar la victoria del Oklahoma City Thunder. El base estrella registró 32 puntos y repartió nueve asistencias para doblegar 127-114 a los San Antonio Spurs. Este triunfo vital se dio el martes en el quinto juego de las finales de la Conferencia Oeste.

Con esta actuación dominante, la ofensiva de Oklahoma City logró contener los intentos de reacción del equipo texano. La capacidad de Gilgeous-Alexander para involucrar a sus compañeros fue determinante para mantener el control del partido.

A un paso del bicampeonato de conferencia

Gracias a este resultado, el Thunder toma ventaja de 3-2 en la serie y queda a un solo triunfo de la gloria. Oklahoma City podría sellar su segundo boleto consecutivo a las Finales de la NBA este mismo jueves en el sexto encuentro.

De concretar su victoria en San Antonio, ya conocen a su rival para la serie por el título. Los New York Knicks esperan pacientemente tras coronarse campeones de la Conferencia Este al barrer a los Cleveland Cavaliers el pasado lunes.

El factor sorpresa en la rotación

El banquillo y las piezas de recambio fueron fundamentales para sostener el abultado marcador del Thunder. El veterano Alex Caruso tuvo un impacto fenomenal como suplente, castigando a la defensa rival con 22 unidades de gran valor.

Por su parte, Jared McCain, quien asumió la titularidad ante la lesión de Jalen Williams, no desentonó y aportó 20 puntos cruciales. El joven jugador demostró gran temple en uno de los escenarios más exigentes de los playoffs.

McCain apaga la reacción texana

McCain brilló especialmente durante el último cuarto, anotando nueve de sus puntos en el momento de mayor tensión. Su racha ofensiva incluyó dos triples letales que obligaron a San Antonio a pedir tiempo muerto de urgencia.

Estos disparos de larga distancia cortaron de raíz el impulso anímico de los Spurs. Gracias a esa oportuna intervención perimetral, Oklahoma City logró mantener una cómoda ventaja de dos dígitos hasta que sonó la chicharra final.

Wembanyama sufre ante la defensa del Thunder

Por el lado de San Antonio, el ataque fue comandado por Stephon Castle, quien registró 24 puntos encestando siete de sus 11 tiros de campo. A pesar de su gran esfuerzo, el equipo no pudo compensar la mala noche de su principal referente.

El pívot estrella Victor Wembanyama tuvo un partido para el olvido en cuanto a efectividad. Aunque el francés terminó con 20 unidades y seis rebotes, sufrió enormemente frente al aro, encestando apenas cuatro de 15 tiros de campo y fallando sus cinco intentos desde la línea de tres puntos.