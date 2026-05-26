Respaldo total: Kenny Atkinson seguirá al frente de los Cavaliers

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A pesar de la dolorosa barrida sufrida ante los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este, el proyecto de los Cleveland Cavaliers mantendrá su rumbo. La franquicia no tiene intenciones de despedir a su entrenador principal, Kenny Atkinson.

Según informó el periodista Joe Vardon de The Athletic, la directiva de Ohio apuesta por la estabilidad. Tampoco se contemplan modificaciones drásticas en los despachos ni en el resto del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada.

Un balance histórico en Cleveland

El estratega de 58 años devolvió el protagonismo a los Cavs, llevándolos a sus primeras finales de conferencia desde la era de LeBron James en 2018. Su impacto ha sido inmediato desde que asumió el cargo.

En sus dos campañas al frente del equipo, Atkinson acumula un impresionante récord de 116 victorias y solo 48 derrotas. Además, su gran labor fue reconocida al ser nombrado Entrenador del Año de la NBA en su temporada de debut.

El respaldo del vestuario

Tras la dura derrota del pasado lunes que selló la eliminación, el plantel cerró filas en torno a su técnico. Una de las voces de peso en respaldarlo públicamente fue la estrella del equipo, James Harden.

"Él entiende a su equipo", declaró Harden ante los micrófonos de ESPN. "Alguien tendrá que asumir las críticas, ya sea yo, Kenny o el grupo entero, pero él hizo un trabajo increíble para que yo me adaptara rápido".

El contexto de la eliminación

Harden también recordó el desgaste físico y mental del equipo en los playoffs. Tras superar dos series previas sumamente físicas contra defensas asfixiantes, el cruce ante Nueva York se convirtió en un desafío cuesta arriba.

Antes de brillar en Cleveland, Atkinson tuvo un registro de 118-190 en su etapa de reconstrucción con los Brooklyn Nets. Su respetada trayectoria en la liga también incluye experiencia como asistente en los Knicks, Hawks, Clippers y Warriors.