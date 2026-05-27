Un premio a la resiliencia: Joe Mazzulla es elegido Entrenador del Año

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El estratega de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, fue galardonado este martes como el Entrenador del Año de la NBA. El técnico de 37 años superó en las votaciones a JB Bickerstaff, de los Detroit Pistons, y a Mitch Johnson, de los San Antonio Spurs.

Mazzulla arrasó en la elección al recibir 62 de los 100 votos posibles para el primer lugar. Con este logro, se convierte en el ganador más joven del premio desde 1975, cuando Phil Johnson lo obtuvo a los 33 años al mando de los Kansas City-Omaha Kings.

El mérito de liderar un equipo mermado

El reconocimiento a Mazzulla es indiscutible tras guiar a unos Celtics llenos de bajas a un brillante récord de 56 victorias y 26 derrotas. Este balance les aseguró el segundo puesto en la siempre competitiva Conferencia Este.

El equipo de Boston tuvo que sortear múltiples adversidades, incluyendo la ausencia de su estrella Jayson Tatum durante 66 partidos. Además, sufrieron la salida de Al Horford y Luke Kornet en la agencia libre, y enfrentaron el traspaso de Kristaps Porzingis a los Atlanta Hawks.

Del rechazo inicial al agradecimiento

Curiosamente, Mazzulla había restado importancia a este galardón durante el mes de marzo. En aquel momento, declaró públicamente: "No lo necesito. Creo que es un premio estúpido", argumentando que el crédito le pertenecía exclusivamente al trabajo de los jugadores y asistentes.

Sin embargo, tras recibir el reconocimiento oficial el martes, el entrenador mostró una actitud de profunda gratitud. En un comunicado difundido por el periodista Jay King de The Athletic, Mazzulla aprovechó la oportunidad para agradecer a Dios, a su esposa y a su familia.

El reconocimiento al esfuerzo colectivo

"Gracias a nuestros jugadores que compiten y dan todo lo que tienen cada noche", expresó el estratega. Fiel a su filosofía, dedicó el éxito a todo el personal de los Celtics, asegurando que la incansable ética de trabajo de su cuerpo técnico es lo que hace mejorar al equipo cada día.

Con este galardón, Mazzulla ingresa a un grupo muy selecto, siendo apenas el cuarto entrenador en la historia de la franquicia en recibir este honor. Se une a leyendas de la talla de Red Auerbach (1964-65), Tom Heinsohn (1972-73) y Bill Fitch (1979-80).

Cabe destacar que el técnico ya había rondado este premio en campañas recientes. Finalizó tercero en las votaciones de 2023 y cuarto en 2024, temporada en la que llevó a los Celtics a un aplastante récord de 64-18, el mejor de toda la liga.