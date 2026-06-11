Así vivió Aaron Judge la increíble remontada de New York Knicks en las Finales de la NBA

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Mientras se recupera de una lesión que tiene pausado su participación en la presente temporada de las Grandes Ligas. Aaron Judge se tomó la libertad de disfrutar de un partido de las Finales de la NBA que se encuentra en Nueva York, tomando en cuenta que los Knicks destaca entre los finalistas.

No es solo que es una aspirantes a ganar el título, sino que la franquicia quedó a las puertas de coronarse en la vigente campaña, venciendo en el Juego 4 a la organización tejana (107-106), logrando una de las mejores remontadas en la historia del tabloncillo. Una bandeja de OG Anunoby fue el encargado de hacer estallar a los aficionados y celebridades presentes en el Madison Square Garden para dejar la serie 3-1 a favor.

Aaron Judge presente en las Finales de la NBA

Después de concretarse la remontada del quinteto de la Gran Manzana se corrieron algunas videos, donde el patrullero de los Yankees se mostraban emocionado y celebrando la victoria de los Knicks, que se encuentran a un triunfo de alzar el Trofeo Larry O'Brien.

En vez de estar aras del tabloncillo como lo hacen gran parte de las celebridades, la cual representa una de las grandes atracciones que tiene el escenario, el jardinero prefirió ver el desafío desde los palcos y en lo más alto del Madison junto a su esposa, que celebró de forma airada la increíble conquisto del quinteto.

A nivel deportivo, Judge es consolidado como uno de los deportistas más destacado de la ciudad en la última década, tomando en cuenta que ha ganado múltiples MVP en la Liga Americana y ha sido uno de los pocos que ha logrado al menos 60 jonrones en una misma campaña.