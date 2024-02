No es un secreto para nadie que Jayson Tatum es una de las grandes figuras en la actualidad de la NBA y es que con 25 años es figura referencial en Boston Celtics, siendo indispensable en estos momentos para el elenco de Massachussets y este domingo 18 de febrero estará por quinta vez en un All Star, y no para de recibir elogios de todas partes, incluso de una de las grandes leyendas del equipo.

Este es el caso del legendario Lakrry Bird, quien jugó toda su carrera con los Celtics, y precisamente en la previa del juego de luminarias en Indiana, sostuvo unas palabras con Tatum, a lo que el joven jugador reaccionó.

“No voy a mentir, esta noche conocí a Larry Bird por primera vez. Nunca conocí a Larry Bird en mi vida. Llegué a conocerlo. Estaba ansioso. Tengo algo de jugo fluyendo para el juego ahora mismo”.

Por supuesto, poco se puede negar lo que Bird significó para la ciudad de Boston durante sus días como jugador, ya sea acumulando MVP o campeonatos. Entonces, por ahora, los fanáticos de Celtics esperan que parte de ese éxito se contagie a Tatum, comenzando este año en lo que podría ser su mejor oportunidad en el Banner No. 18.

La última vez que un jugador fue elegido MVP consecutivo del Juego de Estrellas fue Russell Westbrook en 2015-16. Bueno, Tatum tiene la oportunidad de buscar lo mismo porque ganó el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas el año pasado después de sumar 55 puntos en una victoria , incluidos algunos intercambios con Jaylen Brown.