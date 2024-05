Dolor en el pecho: Cómo reconocer los diferentes tipos (+Detalles)

El dolor en el pecho es un motivo común por el que las personas buscan tratamiento médico. Este puede ser síntoma de diversas patologías, entre ellas indigestión, problemas respiratorios o cardíacos. Es importante reconocer las señales y prestar atención a los síntomas que las acompañan para evitar complicaciones.

Puede ser difícil saber si el dolor en el pecho se debe a un ataque cardíaco o a otra enfermedad. En especial si nunca has tenido dolor en el pecho. No intentes autodiagnosticar la causa. Busca ayuda médica de emergencia si tienes dolor en el pecho sin causa aparente y que dura más de unos minutos.

Ataque al Corazón

Por lo general, un ataque cardíaco causa dolor de pecho por más de 15 minutos. El dolor puede ser leve o intenso. Algunos ataques cardíacos suceden de repente. Algunos de los síntomas de ataque cardíaco son los siguientes:

Dolor en el pecho que puede sentirse como presión, sensación opresiva, dolor, o molestias.

que puede sentirse como presión, sensación opresiva, dolor, o molestias. Dolor o molestia que se propaga a los hombros, brazos, espalda, cuello, mandíbula, dientes o, a veces, a la parte superior del abdomen.

Sudor frío.

Cansancio.

Aturdimiento o mareos repentinos.

Náuseas.

Falta de aire.

En las mujeres, el dolor en el pecho no siempre es intenso y puede incluso no ser el síntoma más notorio. Las mujeres suelen tener síntomas más leves, como náuseas, dolor de espalda o dolor de mandíbula.

Dolor en el pecho por problema respiratorio

Los problemas pulmonares, incluyendo las infecciones y la neumonía, pueden provocar dolor de pecho y falta de aliento. Los trastornos pulmonares son serios.

Cualquiera que sospeche que sufre uno debe buscar atención médica dentro de 1 a 2 días. Sin embargo, no poder respirar o experimentar dolor intenso en el pecho relacionado con los pulmones se considera una emergencia médica.

Embolia pulmonar

Una embolia pulmonar es un bloqueo en un vaso sanguíneo que se dirige a los pulmones. Una embolia ocurre cuando se desprende un coágulo de sangre, a menudo de las piernas. Si una persona tiene un coágulo de sangre en una pierna, puede experimentar dolor en el área.

Las embolias pulmonares pueden provocar dolor intenso en el pecho y falta de aliento. Son emergencias médicas que ponen en riesgo la vida.

Dolor en el pecho por problemas gástricos

Una variedad de problemas gastrointestinales puede provocar dolor de pecho o cerca de las costillas. Por ejemplo:

El reflujo gástrico puede causar una sensación de ardor en el pecho.

Los cálculos biliares pueden causar dolor repentino e intenso que dura varias horas, desaparece y regresa.

Las úlceras pueden causar dolor que va y viene.

Cuando uno padece de reflujo gástrico, el dolor de pecho tiende a ser más intenso poco después de comer. Además, puede empeorar después de consumir alcohol o alimentos grasos.

Si se sospecha que el dolor de pecho está relacionado con un problema estomacal o hepático, es importante consultar a un médico. Sin embargo, este tipo de dolor no suele indicar una emergencia.

¿Qué debo hacer?

Si una persona siente dolor en pecho relacionado con los intomas de ataque cardíaco, sigue estos pasos de primeros auxilios:

Llama al 911 o a la atención médica de emergencia

No ignores los síntomas de un ataque cardíaco. Si una ambulancia u otro vehículo de emergencia no pueden ir a donde estás, pide a un vecino o a un amigo que te lleve al hospital más cercano. Conduce solamente si no queda otra opción.

Toma aspirina si el médico lo recomienda.

La aspirina ayuda a prevenir la coagulación de la sangre. Tomar aspirina durante un ataque cardíaco podría reducir el daño en el corazón. Pero no la tomes a menos que un profesional de atención médica te lo indique. No retrases la llamada al 911 para tomar aspirina. Llama primero al número de emergencias.

Toma nitroglicerina si te la indicaron.

Si crees que estás teniendo un ataque cardíaco y el profesional de atención médica te ha indicado previamente que tomes nitroglicerina, tómala siguiendo las indicaciones. No tomes la nitroglicerina de otra persona.