El momento donde Novak Djokovic pensó en retirarse del tenis (+declaraciones)

Por el deporte blanco (tenis) han pasado infinidades de leyendas a lo largo de la historia, como por ejemplo, Rod Laver o Pete Sampras, por mencionar algunos. Sin embargo, hay tres jugadores que marcaron una era.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, son mejores conocidos como el "Big Three" por lo ganadores que han sido durante más de 20 años. De hecho, son los que más han conquistado torneos abiertos, siendo el serbio quien ostenta el récord de más Grand Slams ganados en su carrera.

"Nole" ostenta en su palmares 24 torneos grandes, por encima de los 22 de la "Fiera" y los 20 de "Su Majestad", no obstante, este ganador insaciable no hubiese tenido esa cantidad de trofeos sino hubiese sido por su familia.

Todos los deportistas pasan por momentos de depresión y aunque Djokovic es uno de los jugadores con mayor mentalidad ganadora del mundo. no pudo excluirse de este grupo.

Durante el año 2018, el derecho pasó una situación muy difícil luego de perder en Miami un campeonato que pretendía conquistar sin mayores complicaciones y su esposa explicó ese momento detalladamente mediante una entrevista,

"Me dijo que no iba a seguir. Perdió en Miami, nos reunió y nos dijo que eso era todo. Nos quedamos como '¿Qué estás haciendo? No es el momento'. Nos fuimos de vacaciones y yo estaba jugando como siempre. Cuando decide que no quiere seguir en el tenis, él no quiere tampoco verlo pero yo amo el tenis. Entonces seguí llevando a nuestros hijos a jugar tenis. Él fue a vernos recién al tercer o cuarto día. Me ve jugar, ve a Stephan recogiendo las pelotas. Nos ve en la pista, divirtiéndonos. No es una práctica de la que él está acostumbrado. Minutos después preguntó: '¿Me pueden dar una raqueta? Yo le dije, bromeando: 'No, ya decidiste dejar el tenis. Déjanos la cancha. Es nuestro momento'. Stephan le dice: 'Está bien papá. Es tu turno'. Después de eso, vino cada día a jugar con nosotros. El último día nos dijo: "Voy a llamar a Marián (Vajda), le preguntaré si quiere ser mi entrenador de nuevo", declaró la pareja de Djokovic a Set Tenis.

El 2018 podría catalogarse como el peor año en la trayectoria de "Nole", pues, atravesó por una lesión en su codo, en algún momento estuvo fuera del top 20 y perdió duelos importante, sin embargo, como todos los grandes, se recuperó de la mejor manera y se encargó de seguir extendiendo sus campeonatos en los torneos grandes del deporte blanco. Por ende, su mentalidad es su mayor fortaleza, más allá de los grandes atributos dentro de la cancha.