Sinner vence a McDonald y se proclama campeón en Washington

Washington. El joven italiano Jannik Sinner, quinto cabeza de serie, hizo buenos los pronósticos al vencer este domingo por 7-5, 4-6 y 7-5 al estadounidense Mackienze McDonalds en la final del torneo de Washington, de la serie ATP 500.



Mientras que McDonald, que disputó su primera final de ATP Tour, recibió un premio en metálico de 178.500 dólares y 300 puntos.



Sinner, de 19 años, consiguió su segundo título como profesional esta temporada después de haber conseguido el primero en Melbourne, y el tercer título de su carrera.



El rival de Sinner, McDonald, 26 años, número 107 del mundo, que había sido la sorpresa del torneo tras eliminar en las semifinales al excampón del torneo, el veterano japonés Kei Nishikori, no pudo lograr el sueño de conseguir su primer título de la ATP en lo que fue también su primera final.



McDonalds, a pesar de quedar eliminado en lo que fue el primer duelo entre ambos jugadores en la ATP, estuvo metido siempre en el partido a pesar que lo Sinner siempre estuvo en control con los "break" y los nueve "aces" que colocó con su saque.



Sinner, que desde inicio del partido superó a McDonalds con los golpes decisivos, le permitió ponerse con el parcial de 3-1 en apenas 15 minutos de acción.



Pero McDonald, con excelente resto, consiguió el "break" al aprovechar el segundo saque de Sinner, que fue su talón de Aquiles, aunque lo conseguido por el tenista estadounidense fue un puro espejismo, que no duró nada más que hasta el siguiente juego, el sexto, cuando el joven tenista italiano lo recuperó con cuatro tantos seguidos para el parcial de 4-2.



Pero cuando todo parecía fácil para Sinner, el jugador italiano también comenzó a tener inconsistencia con su saque y ambos jugadores se lo rompieron dos veces hasta el décimo juego.



Aunque Sinner tuvo hasta seis bolas de set en el décimo juego, pero no pudo asegurarlo y se alargó hasta el duodécimo cuando hizo el tercer "break" del set para el 7-5 después de una hora y siete minutos de acción.



El segundo set ambos jugadores mantuvieron su saque hasta que el en séptimo McDonalds hizo el "break" para el 3-4, que fue todo lo que necesitó para conseguir la manga y llevar el partido al decisivo tercero.



Que no pudo comenzar mejor para Sinner al conseguir el "break" en el segundo juego pero la historia de la primera manga se repitió cuando en el noveno McDonalds le hace el "break" a Sinner para el parcial de 5-4, que le metía de nuevo en el partido.



Pero al final el joven italiano fue el mejor en la pista Stadium de la capital de la nación y respondió con el segundo "break" del tercer set en el duodécimo juego como había sucedido en el primero y aseguro la victoria en la tercera bola de partido, que duró dos horas y 53 minutos.



La gran atracción del torneo para la edición de este año fue la presencia del exnúmero uno del mundo Rafael Nadal, primera cabeza de serie, que hizo su debut en el torneo, tras aceptar invitación.



Pero también se convirtió en la gran decepción después de quedar eliminado en la tercera ronda por el joven sudafricano Lloyd Harris, de 24 años, decimocuarto cabeza de serie, que lo superó 6-4, 1-6 y 6-4.



También quedaron eliminados los favoritos, el australiano Nick Kyrgios, que defendía el título de campeón, y perdió en la primera ronda contra McDonalds por 6-4 y 6-4 y en la segunda, el joven canadiense Felix Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie, que cayó derrotado por 6-3 y 6-4 ante la joven promesa estadounidense Jenson Brooksby, de 20 años, que luego perdió ante Sinner, en semifinales. EFE