Alcaraz: Esta semana no la olvidaré jamás

Tenis

Domingo 25| 5:16 pm





(EFE).- El español Carlos Alcaraz se mostró emocionado en el centro de la pista del recinto Goran Ivanisevi de Umag, donde este domingo selló el primer triunfo en su carrera profesional tras vencer al francés Richard Gasquet por un doble 6-2.



"Esta semana no la olvidaré jamás. Gracias a todos los que me han apoyado desde mi localidad de nacimiento. Este torneo es vuestro", dijo con el trofeo de Umag en sus manos.



Alcaraz felicitó a su rival y corrió hacia uno de los fondos de la cancha donde estaba su equipo. Allí se fundió en un largo abrazo con su entrenador, Juan Carlos Ferrero que como jugador ganó este torneo en el 2010.



"Muchas gracias a todos. A Juan Carlos... esto no hubiera sido posible sin ti... A mi familia, a la gente de mi ciudad y a los aficionados", añadió el tenista de El Palmar, que con 18 años y 81 consiguió su primer título.



Carlos Alcaraz, que nunca antes había disputado una final del circuito ATP, también tuvo palabras para su rival, el francés Richard Gasquet, de 35 años y para el torneo.



"Quiero felicitar a Richard Gasquet por su gran torneo. Siempre es un placer jugar contra él", indicó el tenista español que el lunes aparecerá entre los sesenta primeros del mundo.



"Es un mérito organizar un torneo en estas circunstancias. Gracias a la organización por haberlo hecho y por sus magníficas condiciones estos días", agregó el jugador murciano, que dio un paso más en su meteórica progresión en el tenis profesional. EFE