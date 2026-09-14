Del Potro sigue siendo el único no europeo en ganar un Grand Slam en 21 años

Juan Martín del Potro mantiene un registro que refleja la hegemonía europea en el tenis masculino durante las últimas dos décadas, que lo reafirma como uno de los grandes tenistas que ha tenido la disciplina en el Siglo XXI.

El argentino es, hasta ahora, el único jugador no europeo que ha conseguido conquistar un título de Grand Slam individual en los últimos 21 años, una marca que resalta todavía más la dimensión de su carrera. Ben Shelton estuvo a las puertas de convertirse en el nuevo monarca fuera del viejo continente, pero perdió la final este domingo 13 de septiembre ante el alemán Alexander Zverev.

Del Potro alcanzó ese logro en el US Open 2009, cuando derrotó a Roger Federer en una histórica final para conquistar el único Grand Slam de su trayectoria. Desde entonces, ningún otro tenista masculino nacido fuera de Europa ha logrado levantar un trofeo de Grand Slam en individuales, por lo que el argentino continúa siendo una excepción dentro de una era dominada por jugadores europeos.

Cuando Del Potro venció a Roger Federer en el US Open 2009

La final del US Open 2009 fue una de las grandes sorpresas de aquella época. Federer llegaba como número uno del mundo y buscaba conquistar su sexto título consecutivo en Nueva York, mientras que Del Potro, con apenas 20 años, disputaba su primera final de Grand Slam. El suizo ganó el primer set 6-3 y también se llevó el tercero por 6-4, pero el argentino respondió en los momentos decisivos para igualar el encuentro en dos ocasiones mediante dos desempates.

En el quinto set, Del Potro tomó definitivamente el control y se impuso 6-2 después de 4 horas y 6 minutos de partido, completando una remontada histórica con marcador final de 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4), 6-2. Su potente derecha fue una de las grandes armas del encuentro y terminó desbordando a Federer, quien posteriormente reconoció que había tenido oportunidades para ganar el partido. Con aquel triunfo, el argentino consiguió el primer y único Grand Slam de su carrera, además de convertirse en el primer argentino en ganar el US Open desde Guillermo Vilas en 1977.