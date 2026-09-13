Elena Rybakina conquista el US Open y asegura el número uno del mundo

Elena Rybakina se coronó como la nueva reina absoluta del Abierto de Estados Unidos tras derrocar a Aryna Sabalenka en una final vibrante que se definió por 6-4, 5-7 y 6-2. Este triunfo no solo le otorga su primer título en Flushing Meadows, sino que sella su inminente ascenso a la cima del tenis mundial, desplazando precisamente a su rival de turno.

El fin de una era en Nueva York

La victoria de la kazaja puso punto final a la impresionante racha de 19 triunfos consecutivos que ostentaba Sabalenka en este torneo. La bielorrusa buscaba igualar la hazaña de Serena Williams al ganar tres campeonatos al hilo, pero se topó con un muro infranqueable.

"Sinceramente, me cuesta encontrar las palabras. He estado lidiando con una pequeña lesión, pero todo se alineó a mi favor", confesó Rybakina. Irónicamente, la nueva número uno logró la victoria sin mostrar su mejor versión con el servicio, pero brilló con un resto letal.

Un botín histórico y frustración total

El triunfo le garantizó a Rybakina un premio récord de 5,5 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de los torneos de Grand Slam. Por su parte, Sabalenka se embolsó 2,8 millones, un consuelo que poco sirvió para mitigar su profundo enojo por la derrota.

La frustración de la campeona destronada fue tan evidente que, tras un rápido y frío abrazo en la red, terminó destrozando su raqueta contra el suelo. Tras 99 semanas dominando el circuito, Sabalenka cederá oficialmente su trono este lunes.

El contraste de dos gigantes

La final evidenció el choque de dos estilos radicalmente opuestos dentro de la cancha. Mientras Sabalenka anunciaba sus potentes golpes con fuertes gruñidos y un despliegue físico intenso, Rybakina se mantenía completamente inmutable en todo momento.

Sus zapatillas apenas hacían ruido y su rostro no reflejaba el más mínimo nivel de estrés bajo presión. Esa capacidad para absorber la potencia rival y mantener la calma fue la llave maestra para dominar el tercer y definitivo set sin mayores sobresaltos.

A un paso de la inmortalidad

Este campeonato representa el tercer Grand Slam en la carrera de Rybakina y su segunda gran victoria del año frente a Sabalenka. A principios de temporada, ya le había arrebatado la gloria en las canchas duras del Abierto de Australia, consolidando su dominio.

Con los trofeos de Wimbledon, Australia y ahora Estados Unidos en sus vitrinas, la estrella que representa a Kazajistán está a las puertas de la historia grande. Ahora solo necesita conquistar la arcilla del Abierto de Francia para completar el codiciado Grand Slam de su carrera.