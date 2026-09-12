US Open: Ben Shelton logra su primera final de Grand Slam y buscará romper esta sequía para Estados Unidos

La llave final del US Open 2026 del cuadro masculino está completa, luego que este viernes 11 de septiembre Ben Shelton se impusiera en cuatro sets a su compatrio el estadounidense FrancesTiafoe por marcador de 4-6; 6-3; 6-3 y 7-5. Con ello el chico de 23 años logra su primera final de Grand Slam de su carrera.

Este segundo partido de semifinales del US Open duró un total de tres horas y 16 minutos. Ahora el tenista local ante su público se enfrentará al alemán Alexander Zverev, quien llega a su segunda final US Open y busca su primer título de este torneo, que de lograrlo, sería su segundo Grand Slam de la temporada y de su carrera.

Shelton se convertió en el estadounidense más joven en una final del torneo desde hace 23 años, cuando el protagonista fue Andy Roddick, quien con 22 años terminó llevándose el último título de Grand Slam de un norteamericano hasta la fecha.

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