¿Cuánto dinero gana Alexander Zverev por ser campeón del US Open?

El triunfo de Alexander Zverev ante Ben Shelton en el Arthur Ashe Stadium no solo marca su coronación en Nueva York y el segundo título de Grand Slam de su carrera, sino que también le otorga un botín económico histórico. Por consagrarse campeón del cuadro individual masculino del US Open 2026, Zverev se desembolsa un cheque récord de 5.5 millones de dólares

Un premio récord en la historia del tenis

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) fijó para la edición 2026 una bolsa total a repartir de 108 millones de dólares, superando por primera vez la barrera de los 100 millones en un torneo de tenis. El pago de $5.5 MDD entregado a Zverev (al igual que al cuadro femenino) representa el cheque individual más alto otorgado en la historia de los Grand Slams.

Desglose de premios del US Open 2026 (Cuadro Individual)

Ronda alcanzada Premio económico (USD) Puntos ATP Campeón (Alexander Zverev) 5.500.000$ 2.000 Finalista (Ben Shelton) 2.800.000$ 1.300 Semifinalistas 1.450.000$ 800 Cuartos de final 780.000$ 400 Octavos de final 480.000$ 200 Tercera ronda 290.000$ 100 Segunda ronda 190.000$ 50 Primera ronda 140.000$ 10

Las ganancias totales de Zverev en 2026

Con esta victoria en Flushing Meadows, Alexander Zverev supera holgadamente la barrera de los 12 millones de dólares en premios acumulados durante la temporada 2026, impulsado principalmente por sus consagraciones en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Asimismo, suma 2.000 puntos para el ranking ATP, afianzándose firme en la lucha por el número uno del mundo.