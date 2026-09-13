US Open: Zverev nuevo monarca tras vencer a Shelton

El alemán Alexander Zverev conquistó su primer título en Flushing Meadows y el segundo Grand Slam de su carrera al derrotar al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 en la gran final masculina del US Open 2026.

Set 1: Dominio táctico y efectividad con el servicio (6-3)

Desde los primeros intercambios, Zverev impuso las condiciones del partido con una efectividad aplastante en el primer servicio (ganando el 85% de los puntos con el primer saque). Shelton intentó contrarrestar la solidez del germano desde el fondo de la pista, pero cometió errores no forzados en momentos clave que le costaron un quiebre temprano. Zverev administró la ventaja para abrochar el primer parcial por 6-3 sin conceder ocasiones de break point.

Set 2: Batalla de saques y solvencia en el tiebreak (7-6)

El segundo parcial mostró la versión más agresiva de Shelton. Apoyándose en su potente servicio —con saques que superaron las 140 mph— y frecuentes subidas a la red (incluyendo serve and volley), el zurdo norteamericano logró sostener sus turnos de saque y llevar la definición al desempate. No obstante, en el tiebreak, la serenidad y precisión de Zverev marcaron la diferencia: tras tomar una rápida ventaja de 5-0, se adjudicó la muerte subida por 7-2.

Set 3: Empuje del público local y reacción de Shelton (5-7)

Cuando la final parecía encaminarse a un cierre rápido, Ben Shelton sacó a relucir su característico espíritu competitivo. Con un tenis muy limpio y sólido desde el fondo de la pista, el estadounidense ganó 23 de 24 puntos con su servicio en el tramo medio del set. En el duodécimo juego (5-6 abajo Zverev), Shelton presionó el saque del alemán, forzó varios fallos con reveses profundos y logró el ansiado break para quedarse con el set por 7-5 y desatar la locura del público neoyorquino.

Set 4: Consagración definitiva y quiebres decisivos (6-2)

A pesar del impulso de Shelton, Zverev reaccionó de inmediato en el cuarto set. El germano quebró el servicio del estadounidense en los primeros juegos tras adjudicarse un extenuante rally de 24 golpes. A partir de ahí, Shelton dio muestras de desgaste físico y Zverev no perdonó: consiguió un segundo quiebre para colocar el marcador 5-2 y selló el título en el siguiente juego de saque para el definitivo 6-2.

Claves del partido

Sólido inicio del alemán: Zverev tomó el control temprano marcando el ritmo con un potente primer servicio y adjudicándose el primer parcial por 6-3.

Resistencia en el tiebreak : Shelton batalló punto a punto para sostenerse en el segundo set, pero el tenista germano impuso su jerarquía en el desempate (7-2).

Reacción de Shelton: Apoyado por el público en el Arthur Ashe Stadium, el joven estadounidense respondió con agresividad en la red y se llevó el tercer parcial por 7-5.

Cierre definitivo: En el cuarto set, Zverev recuperó la precisión, consiguió dos quiebres clave y cerró el triunfo por 6-2.

Estadísticas destacadas de la final

Métrica Alexander Zverev Ben Shelton Aces 9 10 Porcentaje de 1.er servicio 70% 74% Puntos ganados con el 1.er servicio 85% 71% Break Points convertidos 4 / 6 1 / 3 Juegos ganados 24 18 Puntos totales ganados 125 113

Impacto en el circuito

Con esta victoria, Zverev consolida una de sus mejores temporadas sumando la corona en Nueva York a la de Roland Garros lograda a principios de año, acercándose aún más al número uno del ranking ATP. Por su parte, Shelton completó un destacado torneo alcanzando su primera final de Grand Slam.