Previsión meteorológica del eclipse solar total de 2024: ¿habrá nubes o cielo despejado?

¿El cielo estará despejado para el eclipse solar total del 8 de abril? Te compartimos la previsión del clima para el lunes. Millones de personas en Estados Unidos podrán presenciar el eclipse solar del próximo 8 de abril. Mientras que alrededor de 31 millones de personas en 15 estados podrán presenciar un eclipse solar total, en el resto del país solo podrá observarse un eclipse parcial.

Este eclipse solar total representa un momento que no se repetirá en años en América del Norte, por lo que no debes perdértelo.

Pronóstico meteorológico

Según Space.com, la totalidad del eclipse solar comenzará en Estados Unidos, en Texas, alrededor de las 1:32 p. m. CT, terminando en Maine aproximadamente a las 3:31 p. m. ET. ¿Cuál será el clima a esa hora?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante la primera quincena de abril, las primeras horas de la tarde suelen estar nubladas.

Los cielos despejados o mayormente despejados ocurren menos del 30% del tiempo, pero los cielos mayormente nublados o cubiertos que resultan en malas condiciones de visualización solo ocurren alrededor del 35% del tiempo. Afortunadamente, incluso si hay nubes, muchos aspectos del eclipse aún pueden ser visibles. En cuanto a la previsión meteorológica, es poco probable que existan condiciones óptimas de visualización debido a la nubosidad prevista. Según el NWS, las nubes altas y delgadas estarán presentes el lunes por la mañana (>90% de probabilidad).

Estos se volverán más densos cuando llegue el eclipse en gran parte del área. Lo más probable es que haya nubes bajas en el centro de Texas.

Cómo ver el eclipse de manera segura

Es importante mencionar que no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada, ya sea con lentes para eclipses o un visor solar portátil. Los lentes de sol “normales”, no son seguras, no importa que tan oscuras sean.

“Ver cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica provocará instantáneamente lesiones oculares graves”, señala la NASA.

En el caso de las zonas donde se alcanzará la totalidad, los observadores pueden ver el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurezca por completo la cara brillante del Sol. Tan pronto como reaparezca alguna pequeña parte del Sol, es necesario volver a ponerse inmediatamente las gafas especiales.

Por otro lado, debido a la exposición a la luz solar directa durante horas, es recomendable usar protector solar, sombrero y ropa protectora para evitar daños en la piel.