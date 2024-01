Los sábados son para duplicar tus ganancias con la Serie A

Multiplicar tus ingresos este fin de semana es posible con las jornadas deportivas que te traemos en MeridianoBet.

Este sábado sácale provecho la jornada de la primera división italiana con los encuentros Inter Milán vs Verona; Frosinone vs Monza, Lecce vs Cagliari y Sassuolo vs Fiorentina.

Para el primer choque del día, el Inter se coloca como favorito, al ser el líder del torneo, con 45 puntos, producto de 14 victorias, 3 empates y 1 derrota. Por su parte, el Verona solo ha logrado obtener 14 puntos durante esta temporada, lo que lo ubica en la posición 17 de la tabla de posiciones.

El segundo encuentro de la jornada 19, Monza es figura como posible ganador, ocupando la 11ª posición, con 22 puntos, mientras que, Frosinone ocupa la 14ª posición, con 9 puntos.

La acción continuará cuando se enfrenten Lecce contra Cagliari, en un partido donde los locales tienen una ligera ventaja sobre su contrincante, debido a que acumula dos victorias en sus últimos partidos frente a las dos derrotas que registra Cagliari.

Por último, el Fiorentina se posiciona como preferido para llevarse la victoria, al estar ubicado cuarto en el torneo italiano y se está jugando la clasificación a la UEFA Champions League, a diferencia del Sassuolo que se encuentra en la 16ª posición de la tabla.

