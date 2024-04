¡Hora de cambiar tu dieta! Descubre 5 beneficios del magnesio

Este elemento está en el día a día de las personas y muchas veces ni se dan cuenta. Si hablamos de conocer su importancia en el nuestro organismo, algunos desconocen lo positivo de una buena ingesta de magnesio.

Lo cierto es que trae múltiples beneficios para la salud de cada quien. Bien sea de forma natural, a través de químicos o, incluso, siendo medicado por especialistas en el área médica.

5 beneficios del magnesio

De entrada, debes conocer que el magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse completamente sano. Nada más con mencionar sus funciones lo entenderías de inmediato.

Trabajan para los músculos, el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea. Sin embargo, para completar agregaremos otros aportes saludables.

Ayuda a evitar enfermedades cardiacas. Permite reducir los niveles de presión arterial alta, los triglicéridos y el colesterol. Dismuye los riesgos de padecer diabetes tipo 2. Eso porque ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Convierte los alimentos en energía y forma proteínas. Es beneficioso para los deportistas. Los protege contra daños musculares, al mover el azúcar en la sangre a los músculos. Es recomendado para combatir la ansiedad y depresión. Esto por sus aportes para mejorar el estado de ánimo.

Alimentos con magnesio

Si eres más de aquellos a los que no le gusta tanto la vía medicada en estos casos, no te preocupes. Para tu rutina podrías incorporar alimentos que no son extraños en estos tiempos e incluso se acercan más a lo natural. Por ejemplo:

Frutas (como bananos, albaricoques o damascos secos y aguacates).

Nueces (como almendras y anacardos).

Arvejas (guisantes) y fríjoles (leguminosas), semillas.

Productos de soya (como harina de soya y tofu).

Granos enteros (como arroz integral y mijo).

Leche.

¿Cuál es la cantidad aconsejable para su consumo?

El sitio estadounidense Heathline, que provee información de salud y se especializa en la nutrición tiene una cantidad recomendada. Eso puede variar para el hombre y la mujer.

Para los caballeros el apunte indica un consumo diario de 400 a 420 mg. Con relación a las damas la ingesta sería menor, desde 310 a 320 mg como máximo. Cumplir con esa previsión de los especialistas permitirá el éxito de los beneficios del magnesio.