Fuerte sismo sacude a varias ciudades del centro y occidente del país

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Un movimiento telúrico de magnitud 4.5 se registró la noche de este miércoles 17 de junio en el estado Portuguesa, generando alarma en varias localidades del occidente del país. El reporte oficial fue emitido por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

De acuerdo con los datos técnicos procesados por el Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano, el evento físico ocurrió exactamente a las 9:23 p.m en la región centro occidental del país.

Epícentro y profundidad

El epicentro del temblor fue localizado a 15 kilómetros al sureste de la población de Biscucuy, municipio Sucre de la entidad llanera. Asimismo, los analistas de Funvisis indicaron que el sismo tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros, una característica que suele acentuar la percepción del movimiento en las zonas cercanas al origen.

Reportes de perceptibilidad

A través de las redes sociales, usuarios reportaron haber sentido el movimiento de forma rápida pero intensa no solo en Biscucuy, sino también en ciudades vecinas del estado Portuguesa como Guanare, Acarigua y Araure. De igual manera, habitantes de zonas limítrofes en los estados Lara, Trujillo y Barinas manifestaron haber percibido la vibración de la tierra.

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