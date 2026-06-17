Depositan bono "Beca Universitaria" de junio con este incremento

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Los estudiantes del sistema de educación superior pública en Venezuela comenzaron a recibir un nuevo respaldo económico. Este miércoles 10 de junio de 2026, arrancó oficialmente la distribución del bono "Beca Universitaria", correspondiente al mes en curso, el cual se asigna de manera directa a través de la Plataforma Patria.

De acuerdo con un reporte difundido por los canales sociales informativos del sistema, el monto estipulado para esta asignación es de Bs. 3.093,80, cifra que equivale aproximadamente a US$ 5,35, tomando como referencia el tipo de cambio oficial regulado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Notificación en el Monedero Patria

Los beneficiarios del programa reciben la acreditación de los fondos de forma progresiva. El mensaje de texto que confirma la operación en los teléfonos celulares de los estudiantes puntualiza lo siguiente:

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 3.093,80 por concepto Beca Universitaria (junio de 2026)».

Ajuste en la asignación

Este subsidio directo otorgado por el Ejecutivo nacional registró un ajuste al alza de cara al cierre del primer semestre del año. El nuevo monto representa un incremento del 11.56% en moneda nacional respecto a la partida entregada el pasado mes de mayo, cuando los universitarios percibieron la cantidad de Bs. 2.773,10.