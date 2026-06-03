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Requisitos para adquirir medicamentos de alto costo en el IVSS

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recordó a las personas su programa nacional de entrega de medicina 

Por

Kleimar Reina
Martes, 02 de junio de 2026 a las 09:42 pm
Requisitos para adquirir medicamentos de alto costo en el IVSS
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A través de un video publicado en redes sociales, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hizo énfasis en el programa nacional de entrega de medicamentos de alto costo disponible a los ciudadanos.

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Esta iniciativa está destinada a atender a pacientes con diagnósticos complejos que requieren tratamientos especializados. Sin embargo, para acceder al beneficio deben consignar una serie de documentos y seguir un paso a paso para obtenerlo. De esta manera, garantizan la transparencia del suministro

Alrededor en todo el país, el IVSS tiene a disposición 57 farmacias de alto costo para adquirir los medicamentos.

Documentos a consignar para el beneficio

  • Cédula de identidad (paciente)
  • Ficha médica vigente (firmada y sellada)
  • Informe médico (no mayor a 3 meses)
  • Exámenes que sustentan tu diagnóstico
  • Recetas originales

Si envías a una tercera persona:

  • Carta de autorización firmada por el paciente
  • Cédula de identidad del tercero

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