Requisitos para adquirir medicamentos de alto costo en el IVSS

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A través de un video publicado en redes sociales, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hizo énfasis en el programa nacional de entrega de medicamentos de alto costo disponible a los ciudadanos.

Esta iniciativa está destinada a atender a pacientes con diagnósticos complejos que requieren tratamientos especializados. Sin embargo, para acceder al beneficio deben consignar una serie de documentos y seguir un paso a paso para obtenerlo. De esta manera, garantizan la transparencia del suministro

Alrededor en todo el país, el IVSS tiene a disposición 57 farmacias de alto costo para adquirir los medicamentos.

Documentos a consignar para el beneficio

Cédula de identidad (paciente)

Ficha médica vigente (firmada y sellada)

Informe médico (no mayor a 3 meses)

Exámenes que sustentan tu diagnóstico

Recetas originales

Si envías a una tercera persona: