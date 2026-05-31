Inicia pago del restante del Ingreso Mínimo Integral por el Sistema Patria

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Desde este 30 de mayo inició el pago del incremento del Ingreso Integral de los Trabajadores de la Administración Pública a través del Sistema Patria, correspondiente al mes de mayo.

Según la información compartida por el Canal Patria Digital, los trabajadores activos recibieron un monto de Bs. 27.000, equivalentes a unos 50 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este pago se deposita de forma gradual por el monedero del Sistema Patria, el cual corresponde al restante del Ingreso Mínimo Integral de los Trabajadores de 240 dólares anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el pasado 30 de abril.

Por su parte, los jubilados comenzarán a recibir su pago en las próximas horas por un monto de 18.900 bolívares, equivalentes a 35 dólares.

Distribución del pago

En declaraciones para Unión Radio, Oswaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores señaló que el pago se fijó en dos fechas distintas. En la primera quincena se realizará un depósito de 150 dólares y 50 más en la segunda; estos montos son canalizados a través de la Plataforma Patria.

“Se van a pagar en dos fechas diferentes. Los 150 dólares, como se viene cancelando, alrededor de la primera quincena, y los 50 dólares en la segunda quincena, de tal manera de no crear un boom de dinero en una fecha determinada. La distribución es como tradicionalmente hemos venido cobrando, en fechas diferentes”, apuntó.