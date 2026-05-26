Inicia pago de nómina y cestatickets al personal del Ministerio de Educación

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Este 25 de mayo inició el pago de la nómina y los cestatickets a todo su personal docente, administrativo y obrero, según el cronograma del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

De acuerdo con información obtenida por el portal Diario 2001, los pagos se distribuyen en:

Cestatickets: Bs. 20.018

Pago de segunda quincena

Becas, guardería y otras bonificaciones

Por su parte, se prevé el segundo depósito del Ingreso Integral para los trabajadores activos de la Administración Pública para finales de esta semana, por un monto de 50 dólares o su equivalente en bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Pago del Bono de Responsabilidad Académica

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu) informó este lunes que ha comenzado un proceso de revisión técnica para coordinar el pago del Bono de Responsabilidad Académica en las instituciones públicas del país.

Para avanzar con este proceso, el ente ha solicitado a las universidades la entrega urgente de las nóminas detalladas correspondientes a la segunda quincena de abril. Esta documentación es fundamental para validar la información de los cargos de cada trabajador y contrastarla con la base de datos (maqueta de personal) que ya posee el Ministerio.